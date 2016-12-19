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Fuori produzione
4.5
su 5
2
Recensioni
100%
di utenti consiglia questo prodotto
Justroos
19/12/2016
Nederland
Super handig setje
Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden
Krümmel1
10/04/2018
Deutschland
Gut
Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.
Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+
Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini.