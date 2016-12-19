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Fuori produzione

Philips AventSet posatine da viaggio 12m +

SCF718/00

4.5
| (2) Recensioni | 100% di utenti consiglia questo prodotto
Maggiore comodità per la pappa fuori casa
Il set posatine da viaggio Philips Avent SCF718/00 è una soluzione eccezionale per le mamme quando sono fuori casa. Il set contiene il cucchiaio e la forchetta per bimbi (12m+) e una custodia da viaggio per garantire l'igiene delle posate ovunque.
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Il marchio più consigliato dalle mamme di tutto il mondo1

Garantisce l'igiene delle posate ovunque

Maggiore comodità per la pappa fuori casa

Cucchiaio e forchetta prima infanzia

Impugnatura ergonomica per mani piccole; ideale per mangiare da soli

Impugnatura ergonomica per mani piccole; ideale per mangiare da soli

Manici antiscivolo per impugnatura sicura e per appoggiarsi sulla ciotola

Manici antiscivolo per impugnatura sicura e per appoggiarsi sulla ciotola

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.5

su 5

2

Recensioni

100%

di utenti consiglia questo prodotto

3
2
1

19/12/2016

Nederland

Nederland

Super handig setje

Heel handig voor transport. Zelfs als ze vies zijn kunnen ze zo in het bakje tot je thuis bent.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Peuterbestekset en reistas 12+ maanden

10/04/2018

Deutschland

Deutschland

Gut

Gutes Produkt für unterwegs, kann komplett vaporisiert werden.

Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

Questa revisione è stata effettuata per SCF718/00 Kinder-Geschirrset und Reisebehälter 12m+

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  • Consigli degli esperti e idee
Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di un'indagine online del 2024 sulla soddisfazione dei clienti condotta a livello globale su un campione di 8.139 donne consumatrici di marchi e prodotti per la cura dei bambini. 