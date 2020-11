Sarà come essere massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al minuto

Il programma personalizzato DualMotion offre un'esperienza rilassante e rivitalizzante. È stato sviluppato in collaborazione con esperti del massaggio giapponese ed è progettato per riprodurre le rinomate tecniche di massaggio denominate Petrissage e Tapotement. Questo programma può fare quello che le tue mani non sono in grado di fare. Grazie al design elegante e funzionale della testina, dotata di cinque piccole sfere, regala la sensazione di 750 dita che toccano la tua pelle ogni minuto, massaggiandola. Il programma per il massaggio rivitalizzante dura 3 minuti e potrai beneficiarne più volte a settimana.