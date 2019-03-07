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Fuori produzione
Massaggio rivitalizzante
Testina intelligente
Utilizzando la testina per il massaggio rivitalizzante con il programma personalizzato DualMotion, favorirai la circolazione del sangue, per una pelle dall'aspetto luminoso. Scopri una piacevole sensazione rivitalizzante sulla pelle.
La testina di massaggio rivitalizzante offre un massaggio profondo che raggiunge gli strati più profondi della pelle. In questo modo si rilassa la muscolatura minore del viso, offrendoti un'esperienza rilassante e confortevole.
Il programma personalizzato DualMotion offre un'esperienza rilassante e rivitalizzante. È stato sviluppato in collaborazione con esperti del massaggio giapponese ed è progettato per riprodurre le rinomate tecniche di massaggio denominate Petrissage e Tapotement. Questo programma può fare quello che le tue mani non sono in grado di fare. Grazie al design elegante e funzionale della testina, dotata di cinque piccole sfere, regala la sensazione di 750 dita che toccano la tua pelle ogni minuto, massaggiandola. Il programma per il massaggio rivitalizzante dura 3 minuti e potrai beneficiarne più volte a settimana.
4.6
su 5
94
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
chicca
07/03/2019
Italia
ottimo e consigliato
ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
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Francesaca1977
24/01/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Luana
28/12/2015
Italia
Compratore verificato
È un prodotto ottimo.
Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili