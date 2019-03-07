Sto provando il VisaPure e ho deciso di acquistare questa testina soprattutto per la zona del naso e del mento al fine di confermare la già ottima impressione che avevo del Visapure. Ebbene confermo che con questa spazzolina il prodotto acquista punti! Infatti, anche le persone più esigenti e perfezioniste quanto a pulizia del viso con questa testina otterranno risultato ottimali per la pulizia dei pori. Anche questa testina si può utilizzare un paio di volte al giorno, come indicato nelle istruzioni, anche se il mio consiglio in generale è di utilizzarla una volta sola, in quanto mi sembra più opportuno non eccedere con la pulizia profonda in generale. Risultato: pelle luminosa e pori particolarmente puliti. La differenza tra le due spazzolone è che quella in dotazione garantisce una pulizia completa ed efficace ed una pelle luminosa e radiosa, mentre la spazzolina specifica per i pori, offre una pulizia più profonda e progressivamente elimina le impurità più tenaci dal viso. Il prodotto è di facilissimo utilizzo ed è un piacere utilizzarlo. Particolarmente consigliato a chi desidera coccolarsi ma non ha più di 120 secondi di tempo al giorno ;) Conclusioni: mai più senza VisaPure e relativi accessori e mai più odiosi detergenti granulari che spesso mi irritavano la pelle, andando solo a peggiorare la situazione, senza pulire in profondità.