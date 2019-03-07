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  • Pelle radiosa e rivitalizzata
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Fuori produzione

Accessorio testina per VisaPure Advanced

SC6060/00

4.6
| (94) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Pelle radiosa e rivitalizzata
La testina per il massaggio rivitalizzante è stata sviluppata con esperti di massaggio giapponese. Il programma personalizzato DualMotion aumenta la circolazione del sangue e rilassa i muscoli del volto per una pelle radiosa e rivitalizzata dall'aspetto luminoso.
Vedi tutti i vantaggi

Stimola la microcircolazione sanguigna e rilassa i muscoli

Pelle radiosa e rivitalizzata

  • Massaggio rivitalizzante

  • Testina intelligente

La pelle ha così a disposizione più ossigeno e nutrienti

Utilizzando la testina per il massaggio rivitalizzante con il programma personalizzato DualMotion, favorirai la circolazione del sangue, per una pelle dall'aspetto luminoso. Scopri una piacevole sensazione rivitalizzante sulla pelle.

Raggiunge gli strati più profondi della pelle per rilassare i muscoli

Raggiunge gli strati più profondi della pelle per rilassare i muscoli

La testina di massaggio rivitalizzante offre un massaggio profondo che raggiunge gli strati più profondi della pelle. In questo modo si rilassa la muscolatura minore del viso, offrendoti un'esperienza rilassante e confortevole.

Sarà come essere massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al minuto

Sarà come essere massaggiate dal tocco di 750 polpastrelli al minuto

Il programma personalizzato DualMotion offre un'esperienza rilassante e rivitalizzante. È stato sviluppato in collaborazione con esperti del massaggio giapponese ed è progettato per riprodurre le rinomate tecniche di massaggio denominate Petrissage e Tapotement. Questo programma può fare quello che le tue mani non sono in grado di fare. Grazie al design elegante e funzionale della testina, dotata di cinque piccole sfere, regala la sensazione di 750 dita che toccano la tua pelle ogni minuto, massaggiandola. Il programma per il massaggio rivitalizzante dura 3 minuti e potrai beneficiarne più volte a settimana.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

94

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2

07/03/2019

Italia

Italia

ottimo e consigliato

ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

24/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è ottimo

Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

28/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

È un prodotto ottimo.

Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

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