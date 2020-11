Programma di 30 secondi, 2 impostazioni di intensità, rotazione bidirezionale

Il programma DualMotion personalizzato per occhi riposati richiede solo 30 secondi per un tocco rinfrescante veloce al mattino. Sono disponibili 2 impostazioni di intensità. L'impostazione 1 offre un massaggio leggero con solo vibrazioni, mentre l'impostazione 2 offre un massaggio leggermente più intenso con rotazione e vibrazione. Il programma per occhi riposati utilizza la rotazione bidirezionale per seguire il flusso linfatico della pelle.