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Fuori produzione
Occhi riposati
Testina intelligente
La testina per occhi riposati è composta da un materiale freddo speciale con un rivestimento in ceramica di qualità elevata. Offre risultati immediati poiché raffredda la pelle sotto gli occhi in pochi secondi donando una nuova freschezza.
Grazie al materiale liscio e al programma delicato DualMotion, la testina per occhi riposati offre un massaggio delicato che rispetta la pelle sottile e delicata intorno agli occhi.
Il programma DualMotion personalizzato per occhi riposati offre 120 micro-pulsazioni al secondo ed è progettato appositamente per esercitare un'azione gentile e rivitalizzante sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi. Il programma per occhi riposati dura solo 30 secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella routine quotidiana del mattino!
4.6
su 5
94
Recensioni
97%
di utenti consiglia questo prodotto
chicca
07/03/2019
Italia
ottimo e consigliato
ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
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Francesaca1977
24/01/2016
Italia
Compratore verificato
Questo prodotto è ottimo
Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante
Luana
28/12/2015
Italia
Compratore verificato
È un prodotto ottimo.
Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili