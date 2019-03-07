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Fuori produzione

Accessorio testina per VisaPure Advanced

SC6040/00

4.6
| (94) Recensioni | 97% di utenti consiglia questo prodotto
Rinfresca gli occhi stanchi
La testina per occhi riposati dona un tocco di freschezza agli occhi stanchi al mattino. Il materiale rinfrescante di alta qualità e il programma DualMotion personalizzato offrono un massaggio delicato e confortevole. Con 30 secondi di freschezza puoi iniziare al meglio la giornata!
Vedi tutti i vantaggi

Un tocco di freschezza agli occhi stanchi

Rinfresca gli occhi stanchi

  • Occhi riposati

  • Testina intelligente

Un tocco di freschezza al mattino per gli occhi stanchi

La testina per occhi riposati è composta da un materiale freddo speciale con un rivestimento in ceramica di qualità elevata. Offre risultati immediati poiché raffredda la pelle sotto gli occhi in pochi secondi donando una nuova freschezza.

Gentile sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi

Grazie al materiale liscio e al programma delicato DualMotion, la testina per occhi riposati offre un massaggio delicato che rispetta la pelle sottile e delicata intorno agli occhi.

Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo

Delicato programma di massaggio con 120 nano-vibrazioni al secondo

Il programma DualMotion personalizzato per occhi riposati offre 120 micro-pulsazioni al secondo ed è progettato appositamente per esercitare un'azione gentile e rivitalizzante sulla pelle sottile e delicata del contorno occhi. Il programma per occhi riposati dura solo 30 secondi, quindi puoi usarlo rapidamente nella routine quotidiana del mattino!

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.6

su 5

94

Recensioni

97%

di utenti consiglia questo prodotto

2

07/03/2019

Italia

Italia

ottimo e consigliato

ottimo prodotto, pulizia veramente profonda ma delicata consigliatissimo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

24/01/2016

Italia

Italia

Compratore verificato

Questo prodotto è ottimo

Ottimo prodotto, molto funzionale. Esfolia delicatamente la pelle.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5992/10 Spazzolina per la pulizia esfoliante

28/12/2015

Italia

Italia

Compratore verificato

È un prodotto ottimo.

Mi piace molto questa spazzola, è molto buono, pulisce veramente bene.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per VisaPure SC5991/10 Spazzola per la pulizia delle pelli sensibili

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