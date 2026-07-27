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Garanzia di 2 anni
NA341/00
Finestra di controllo cottura
Tecnologia RapidAir Plus
16 funzioni di cottura in 1
Per risparmiare tempo ed energia
Tecnologia RapidAir Plus brevettata, con esclusivo design a stella, l'aria calda circola intorno e attraverso il cibo con un flusso più rapido, assicurando una cottura uniforme all'interno e all'esterno, per deliziosi piatti fatti in casa nel 30% di tempo in meno*
Non andare a tentativi: osserva mentre cucini per sapere quando è pronto alla perfezione. Progettata per farti cucinare con stile.
L'83% degli utenti ritiene che le cosce di pollo cotte in Philips Airfryer Serie 3000 siano più gustose di quelle cotte in forno.******
Recensioni
Rispetto alle patatine fatte in casa preparate in una friggitrice tradizionale
Rispetto alle apparecchiature Philips Airfryer con tecnologia RapidAir
Cosce di pollo: fino al 40% in meno di grasso rispetto al crudo
Il numero di ricette può variare in base al Paese
Percentuali medie basate su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (impostazione AF 160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (impostazione AF 200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro
Test di MetrixLab con 30 utenti esistenti di Philips Airfryer Serie 3000, luglio 2024