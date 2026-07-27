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Airfryer Serie 3000 da 7.2LFriggitrice ad aria

NA341/00

Assapora la varietà tra una doratura e l'altra
Non limitarti a friggere: vai oltre, grazie alle 16 funzioni disponibili, dalla cottura veloce a preparazioni più elaborate. Piatti deliziosi e fatti in casa in pochi semplici passaggi. E tramite l'elegante finestra puoi monitorare la cottura, per ottenere sempre piatti cotti a puntino, teneri o croccanti.
Vedi tutti i vantaggi
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Croccante, tenero e cotto alla perfezione

Assapora la varietà tra una doratura e l'altra

  • Finestra di controllo cottura

  • Tecnologia RapidAir Plus

  • 16 funzioni di cottura in 1

  • Per risparmiare tempo ed energia

Cottura rapida e uniforme con la tecnologia RapidAir Plus

Cottura rapida e uniforme con la tecnologia RapidAir Plus

Tecnologia RapidAir Plus brevettata, con esclusivo design a stella, l'aria calda circola intorno e attraverso il cibo con un flusso più rapido, assicurando una cottura uniforme all'interno e all'esterno, per deliziosi piatti fatti in casa nel 30% di tempo in meno*

Elegante finestra per controllare la cottura

Elegante finestra per controllare la cottura

Non andare a tentativi: osserva mentre cucini per sapere quando è pronto alla perfezione. Progettata per farti cucinare con stile.

Gusto eccezionale, senza compromessi

Gusto eccezionale, senza compromessi

L'83% degli utenti ritiene che le cosce di pollo cotte in Philips Airfryer Serie 3000 siano più gustose di quelle cotte in forno.******

Specifiche tecniche

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rispetto alle patatine fatte in casa preparate in una friggitrice tradizionale

  2. Rispetto alle apparecchiature Philips Airfryer con tecnologia RapidAir

  3. Cosce di pollo: fino al 40% in meno di grasso rispetto al crudo

  4. Il numero di ricette può variare in base al Paese

  5. Percentuali medie basate su misurazioni interne di laboratorio con Philips Airfryer; cottura di un petto di pollo (impostazione AF 160 °C senza preriscaldare) o di un filetto di salmone (impostazione AF 200 °C, senza preriscaldare) rispetto all'utilizzo di un forno di classe A. Le percentuali esatte potrebbero variare da un prodotto all'altro

  6. Test di MetrixLab con 30 utenti esistenti di Philips Airfryer Serie 3000, luglio 2024