Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Omaggio di benvenuto €10*
Reso entro 30 giorni
Cottura
Tutte le serie
Airfryer Serie 3000 da 7.2L Friggitrice ad aria
Supporto
NA341/00
Vai al negozio
Accedi o crea un account
Avrai accesso immediato a manuali, assistenza personalizzata e altro ancora. Inoltre, è facile e veloce.
EU Declaration of Conformity - English (US)
NA32x, NA33x, NA34x Important Information Manual
Tutti (17)
Apparecchio (1)
Come si rimuove il cestello di Philips Airfryer dal recipiente?
Come utilizzare le preimpostazioni in Philips Airfryer?
Perché Philips Airfryer emette un segnale acustico durante la cottura?
È necessario rimuovere il tappo di gomma dal recipiente de Philips Airfryer?
Philips Airfryer emette un odore di plastica
Accessorio AirfryerKit teglia per friggitrice ad aria da 7.2L
Accessorio AirfryerKit per la cottura alla griglia XXL
Accessorio Airfryer 6,2L, 8,3L e 9LSet cottura su 2 livelli
Accessorio Airfryer 6,2L, 8,3L e 9LSet colazione
Accessori per Airfryer da 8,3LDivisore 3 in 1
Accessorio per Airfryer XXL da 8.3 lSet 2-in-1 per cottura a vapore e frittura
Philips Airfryer mostra dei trattini o un codice di errore
L'app HomeID Philips si è chiusa o si è bloccata
Philips Airfryer non è presente nell'elenco dei dispositivi dell'app HomeID
Cibi poco croccanti o non secondo le aspettative con Philips Airfryer
Philips Airfryer non funziona o non si accende
Contatta Philips
Saremo lieti di aiutarti