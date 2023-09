Styling perfetto per barba, testa e corpo

Questo set completo per la cura del corpo è composto in modo da adattarsi perfettamente alla tua routine per la cura del corpo: il rifinitore resistente è ideato per offrire una rifinitura precisa e potente per viso, testa e corpo, mentre OneBlade e la sua tecnologia esclusiva sono ideali per rifinire e radere la barba di qualsiasi lunghezza.