All-in-One Trimmer

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Pettine regolabile per il rifinitore all-in-one
Questo pettine compatibile con il tuo rifinitore all-in-one ti consente di radere e rifinire la barba come preferisci. Precisione garantita, per creare esattamente il look che avevi in mente.
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Rifinitore all-in-one
Nero
Misura: 1-3 mm