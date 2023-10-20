All-in-One Trimmer

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All-in-One TrimmerPettine di precisione regolabile da 1-3 mm

CP2133/01

Pettine regolabile per il rifinitore all-in-one

Questo pettine compatibile con il tuo rifinitore all-in-one ti consente di radere e rifinire la barba come preferisci. Precisione garantita, per creare esattamente il look che avevi in mente.

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Pettine regolabile per il rifinitore all-in-one

  • Rifinitore all-in-one

  • Nero

  • Misura: 1-3 mm

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