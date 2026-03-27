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        All-in-One TrimmerSerie 9000

        MG9555/15

        4.4
        | (466) Recensioni | 93% di utenti consiglia questo prodotto
        Precisione in acciaio inossidabile
        Crea il tuo look personale con questo set completo e innovativo per la cura del viso, della testa e del corpo. Questa combinazione del nostro rifinitore in acciaio inossidabile più avanzato e OneBlade offre una rifinitura di precisione e innovativa per ottenere lo stile che desideri.
        Vedi tutti i vantaggi

        Rifinitura precisa, bordi resistenti e rasatura pratica

        Precisione in acciaio inossidabile

        • Il kit definitivo per la cura del corpo

        • 20 in 1: viso, testa e corpo

        • Pettine di precisione

        • Esclusiva tecnologia OneBlade

        Rifinitura uniforme in una sola passata

        Rifinitura uniforme in una sola passata

        Il pettine rifinitore brevettato offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 1 e 3 mm, per ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata.

        OneBlade per linee pulite e contorni definiti

        La lama ad alta velocità (6.000 tagli al minuto) taglia anche i peli più lunghi, con rivestimento scorrevole e punte arrotondate che proteggono la tua pelle e ti consentono di rifinire e radere la barba con la massima comodità. Ripulisci le zone di guance, mento e collo per modellare la tua barba con precisione.

        Prestazioni durature per risultati precisi

        Prestazioni durature per risultati precisi

        Le lame in acciaio inossidabile del rifinitore restano affilate come il primo giorno per prestazioni durature. Non necessitano di lubrificazione.

        Specifiche tecniche

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        Recensioni

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        4.4

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        466

        Recensioni

        93%

        di utenti consiglia questo prodotto

        27/03/2026

        Italia

        Italia

        Compratore verificato

        Prodotto soddisfacente

        Sono soddisfatto del prodotto, che risulta funzionale e completo

        Sì, consiglio questo prodotto

        Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1

        Sì, consiglio questo prodotto

        Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1

        20/04/2025

        Italia

        Italia

        Compratore verificato

        Ottimo

        Molto efficiente, silenzioso e preciso, con molti accessori, non sempre di facilissima comprensione.

        Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000

        Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000

        18/07/2024

        Italia

        Italia

        Compratore verificato

        Semplicemente perfetto

        Tutto alla grande Ho tutto l occorrente x barba capelli e corpo....

        Contro

        Pettini in plastica che spero tengano

        Sì, consiglio questo prodotto

        Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo

        Sì, consiglio questo prodotto

        Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo

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        Esclusioni di responsabilità

        1. Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione

        2. Rispetto al rifinitore All-in-One Philips senza gruppo lame da 41 mm