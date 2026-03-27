Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
Il kit definitivo per la cura del corpo
20 in 1: viso, testa e corpo
Pettine di precisione
Esclusiva tecnologia OneBlade
Il pettine rifinitore brevettato offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 1 e 3 mm, per ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata.
La lama ad alta velocità (6.000 tagli al minuto) taglia anche i peli più lunghi, con rivestimento scorrevole e punte arrotondate che proteggono la tua pelle e ti consentono di rifinire e radere la barba con la massima comodità. Ripulisci le zone di guance, mento e collo per modellare la tua barba con precisione.
Le lame in acciaio inossidabile del rifinitore restano affilate come il primo giorno per prestazioni durature. Non necessitano di lubrificazione.
4.4
su 5
466
Recensioni
93%
di utenti consiglia questo prodotto
Mauriizo_F1
27/03/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto soddisfacente
Sono soddisfatto del prodotto, che risulta funzionale e completo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 9000 Series MG9531/15 Rifinitore 15 in1
Gufone
20/04/2025
Italia
Compratore verificato
Ottimo
Molto efficiente, silenzioso e preciso, con molti accessori, non sempre di facilissima comprensione.
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG9540/15 Serie 9000
Paul1970
18/07/2024
Italia
Compratore verificato
Semplicemente perfetto
Tutto alla grande Ho tutto l occorrente x barba capelli e corpo....
Contro
Pettini in plastica che spero tengano
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Multigroom series 9000 MG9710/90 12 in 1, Barba, capelli e corpo
Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione
Rispetto al rifinitore All-in-One Philips senza gruppo lame da 41 mm