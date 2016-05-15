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OneBladePettine regolabarba: 1 mm

CP0362

Pettine per OneBlade

Questo pettine è compatibile con il tuo OneBlade e ti consente di radere e rifinire la barba come preferisci. Precisione garantita, per creare esattamente il look che avevi in mente.

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Multigroom series 9000

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Pettine per OneBlade

  • Grigio

  • Lunghezza peli: 1 mm

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Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.

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