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CP0362
Pettine per OneBlade
Questo pettine è compatibile con il tuo OneBlade e ti consente di radere e rifinire la barba come preferisci. Precisione garantita, per creare esattamente il look che avevi in mente.
QP2724/14
MG9540/15R1
MG9710/93R1
MG9530/15
S7887/78
QP2834/23
QP2834/31
QP2724/23
QP1324/30
MG9540/15
Grigio
Lunghezza peli: 1 mm
Ogni tanto il tuo prodotto può avere bisogno di una rinfrescata e non è mai stato così facile farlo come grazie ai ricambi Philips. Il tutto con la qualità garantita da Philips.