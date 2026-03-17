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  • Un unico strumento, precisione innovativa
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  • Un unico strumento, precisione innovativa
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All-in-One TrimmerSerie 7000

MG7940/75

4.4
| (283) Recensioni | 89% di utenti consiglia questo prodotto
Un unico strumento, precisione innovativa
Crea il tuo look personale con questo rifinitore versatile, che include 14 accessori di qualità per lo styling di viso, testa e corpo. Il pettine di precisione consente di ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata.
Vedi tutti i vantaggi

Per viso, capelli e corpo

Un unico strumento, precisione innovativa

  • 14 in 1: viso, testa e corpo

  • Pettine di precisione

  • Lame in acciaio autoaffilanti

  • Tecnologia BeardSense

Rifinitura uniforme in una sola passata

Rifinitura uniforme in una sola passata

Il pettine rifinitore brevettato offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 1 e 3 mm, per ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata.

Prestazioni durature per risultati precisi

Prestazioni durature per risultati precisi

Le lame in acciaio inossidabile restano affilate come il primo giorno per prestazioni durature. Non necessitano di lubrificazione.

Un rifinitore che si adatta alla tua barba

Il rifinitore analizza le aree ad alta densità della barba 125 volte al secondo, aumentando la potenza in base alle necessità per raggiungere anche i peli più fitti o lunghi.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

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4.4

su 5

283

Recensioni

89%

di utenti consiglia questo prodotto

17/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

rasoio

ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni

Pro

ottimo prodotto

Contro

niente

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000

27/02/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto top!

Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!

Pro

Set completo !

Contro

Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1

27/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Prodotto versatile

Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare

Pro

Praticità, velocità, semplicità

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione