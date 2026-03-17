Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
13 in 1: viso, testa e corpo
Pettine di precisione
Lame in acciaio autoaffilanti
Tecnologia BeardSense
Il pettine rifinitore brevettato offre 11 impostazioni di lunghezza comprese tra 1 e 3 mm, per ottenere una rifinitura uniforme alla lunghezza desiderata.
Le lame in acciaio inossidabile restano affilate come il primo giorno per prestazioni durature. Non necessitano di lubrificazione.
Il rifinitore analizza le aree ad alta densità della barba 125 volte al secondo, aumentando la potenza in base alle necessità per raggiungere anche i peli più fitti o lunghi.
4.4
su 5
283
Recensioni
89%
di utenti consiglia questo prodotto
tarmac61
17/03/2026
Italia
Compratore verificato
rasoio
ottimo prodotto e soddisfatto in tutte le sue prestazioni
Pro
ottimo prodotto
Contro
niente
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer MG7930/15 Serie 7000
Nevermind73
27/02/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto top!
Pienamente soddisfatto!! Nel set c’è tutto il necessario per la cura di barba capelli e corpo. Consigliatissimo!
Pro
Set completo !
Contro
Incertezza su durata/ efficienza nel medio lungo periodo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7961/15 Rifinitore 17 in1
danb82
27/01/2026
Italia
Compratore verificato
Prodotto versatile
Taglia bene e velocemente, con tanti accessori inclusi. Facile da usare
Pro
Praticità, velocità, semplicità
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per All-in-One Trimmer 7000 Series MG7962/30 Rifinitore 19 in1
Sulla base di una rasatura dei peli del viso di 2,3 volte alla settimana, con una media di 11,5 minuti per ogni sessione