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All-in-One Trimmer Serie 7000
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MG7920/15
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Perché all'interno di regolabarba/regolacapelli/Multigroom è presente del grasso bianco?
All-in-One TrimmerCustodia
All-in-One TrimmerPettine di precisione regolabile da 1-3 mm
All-in-One-TrimmerPettine regolabile: 3-7 mm
All-in-One TrimmerPettine per sopracciglia da 6 mm
All-in-One TrimmerPettine per il corpo: 3 mm
All-in-One TrimmerPettine per il corpo: 5 mm
Cavo USB
All-in-One-Trimmer& MultigroomPettine per capelli da 9 mm
Beardtrimmer series 5000Rifinitore di precisione
Lame
All-in-One-Trimmer/MultigroomRifinitore per naso e orecchie
Rifinitore per il corpo
All-in-One_Trimmer& MultigroomPettine per capelli da 16 mm
Adattatore USB a parete HQ87
ShaversSpazzolina pulizia
Il mio nuovo rifinitore o rasoio Philips non si accende
Il Bodygroom, il regolabarba o il regolacapelli Philips non si carica
La batteria del regolacapelli/Bodygroom Philips si scarica rapidamente
La pelle è irritata dopo l'utilizzo del Bodygroom Philips
Il Bodygroom/regolacapelli Philips non funziona
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