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Fuori produzione

Philips Sonicare HealthyWhiteSpazzolino elettrico sonico

HX6782/02

4.4
| (35) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Denti più bianchi e più luminosi
Tutti amano un sorriso con denti bianchi e splendenti. Fai risplendere il bianco naturale dei tuoi denti. È stato dimostrato che HealthyWhite rimuove in sole due settimane le macchie che ogni giorno si formano sui denti grazie all'uso della modalità Clean & White.
Vedi tutti i vantaggi
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Lo spazzolino sonico più raccomandato dai professionisti dentali di tutto il mondo1

Denti più bianchi e più luminosi

  • 3 modalità

  • 2 testine

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

L'azione di pulizia dinamica Sonicare diffonde il fluido tra i denti

Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Testina angolata per raggiungere più agevolmente la zona posteriore

Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

Denti naturalmente più bianchi grazie alla tecnologia sonic brevettata

È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.4

su 5

35

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

2

15/05/2012

Italia

Italia

Eccellente

Eccellente sotto tutti i punti di vista. Inoltre le istruzioni di primo impiego mi hanno fatto comprendere perchà il precedte spazzolino elettrico non funzionava più bene. Ho salvato anche quello

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6782/02 Spazzolino elettrico sonico

Sì, consiglio questo prodotto

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10/04/2013

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

Practical and portable

Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

27/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

Easy to change heads

This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads

Sì, consiglio questo prodotto

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Esclusioni di responsabilità

  1. Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024. 

  1. sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean

  2. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale