Paga con Klarna
Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
Fuori produzione
3 modalità
2 testine
Lo spazzolino elettrico Philips Sonicare è caratterizzato da un'esclusiva azione dinamica che raggiunge in maniera delicata ed efficace gli spazi interdentali e il margine gengivale.
Il collo della testina dello spazzolino, dall'angolatura esclusiva, consente di raggiungere più facilmente i denti posteriori, rimuovendo la placca nelle zone più difficili.
È comprovato che l'azione di pulizia dinamica di questo spazzolino e il contatto diretto più ampio con ciascun dente rimuove le macchie di tutti i giorni, mantenendo i denti naturalmente più bianchi.
4.4
su 5
35
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
ugoscatto
15/05/2012
Italia
Eccellente
Eccellente sotto tutti i punti di vista. Inoltre le istruzioni di primo impiego mi hanno fatto comprendere perchà il precedte spazzolino elettrico non funzionava più bene. Ho salvato anche quello
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6782/02 Spazzolino elettrico sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HealthyWhite HX6782/02 Spazzolino elettrico sonico
Sidewalk
10/04/2013
United Kingdom
Compratore verificato
Practical and portable
Very compact, easy to use and convenient size to stow away in baggage. Would recommend for travel use. Excellent.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
blondie
27/07/2012
United Kingdom
Easy to change heads
This toothbrush has meant less fillings! It is also easy to use and easy to change the heads.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Philips Sonicare HealthyWhite Rechargeable sonic toothbrush HX6782 3 modes 2 brush heads
Sulla base di uno studio condotto su oltre 2.600 professionisti del settore dentale (dentisti e igienisti) negli Stati Uniti, in Canada, Cina, Francia, Germania, Italia, Giappone, Corea, Paesi Bassi, Svizzera, Spagna, Svezia, Regno Unito nel 2023 e nel 2024.
sulla base di due sessioni di due minuti al giorno con la modalità clean
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale