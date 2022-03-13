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Garanzia di 2 anni
NUOVO Next-Generation DiamondClean
Cura completa, ora visibile al 100%
HX680A
HX6807/35
HX960V
HX9611/19
HX962K
HX9631/17
HX962P
HX9631/18
HX962G
HX9636/19
HX684B
HX6850/57
HX680A
HX6807/04
HX960V
HX9611/21
HX960K
HX9611/22
HX680U
HX6800/63
Confezione da 4
Misura standard
Ad aggancio
Associazione con modalità BrushSync
Inserisci la nostra testina InterCare per migliorare la salute delle gengive in solo 2 settimane. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere una maggiore quantità di placca e a raggiungere anche i punti più difficili tra i denti per gengive sane.
La testina InterCare è dotata di setole di alta qualità, extra lunghe e ad alta intensità per eliminare la placca nascosta che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole 2 settimane.
Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina InterCare si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.
4.7
su 5
112
Recensioni
94%
di utenti consiglia questo prodotto
Liz63
13/03/2022
Italia
Compratore verificato
Ottimo prodotto
La pulizia è veramente completa e lascia una buona sensazione di freschezza.
Pro
Efficace
Contro
L’unico problema sono gli agganci perché non sono segnalati sufficientemente bene per poterli distinguere uno dall’altro. Ho comprato 6 prodotti differenti avendo tre modelli diversi di spazzolini elettrici e solo due su sei sono utilizzabili
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i InterCare HX9002/10 Testine standard per spazzolino sonico
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per i InterCare HX9002/10 Testine standard per spazzolino sonico
Flower23
25/06/2026
United Kingdom
Parte della promozione
Best brush ive ever used
This brushes really good and the gaps in the teeth which no other brush has done for me! My teeth actually feel CLEAN after brushing them with this and I feel like they’re squeaky clean!
Pro
Really fast and gets all gaps in teeth
Contro
No cons
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-04
RedPanda356827
23/06/2026
United Kingdom
Parte della promozione
Great new design
I am incredibly impressed with the new design of this toothbrush head. The innovative, extended bristles are an absolute game-changer. They effortlessly reach deep into the hard-to-reach creases and gaps that standard brushes usually miss. After just one use, my teeth felt significantly cleaner and smoother. If you're looking for a brush head that delivers a dentist-clean feeling without being harsh on your mouth, I highly recommend this one.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-02
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads
Date of Use 2026-06-02
Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale
L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™