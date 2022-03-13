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  • Per raggiungere anche le zone più nascoste. Pulizia superiore.*
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Philips Sonicare i InterCareTestine standard per spazzolino sonico

HX9004/10

4.7
| (112) Recensioni | 94% di utenti consiglia questo prodotto
Per raggiungere anche le zone più nascoste. Pulizia superiore.*
Grazie all'avanzata tecnologia di tufting e alle setole extra lunghe, InterCare rimuove fino a 7 volte più placca presente negli spazi interdentali rispetto a uno spazzolino manuale, migliorando la salute delle gengive in sole due settimane.
Vedi tutti i vantaggi
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Series 7900 Advanced Whitening

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Pulizia profonda delle zone interdentali più difficili da raggiungere

Per raggiungere anche le zone più nascoste. Pulizia superiore.*

  • Confezione da 4

  • Misura standard

  • Ad aggancio

  • Associazione con modalità BrushSync

Rimuovi fino a 7 volte più placca con la nostra testina InterCare*

Rimuovi fino a 7 volte più placca con la nostra testina InterCare*

Inserisci la nostra testina InterCare per migliorare la salute delle gengive in solo 2 settimane. Le setole extra lunghe aiutano a rimuovere una maggiore quantità di placca e a raggiungere anche i punti più difficili tra i denti per gengive sane.

Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane

Per una migliore condizione delle gengive in sole due settimane

La testina InterCare è dotata di setole di alta qualità, extra lunghe e ad alta intensità per eliminare la placca nascosta che si insinua in profondità tra i denti. È clinicamente testata per ridurre il sanguinamento delle gengive e le infiammazioni in sole 2 settimane.

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Seleziona automaticamente la modalità ottimale per risultati eccezionali**

Otterrai sempre la migliore pulizia possibile con la funzione di associazione BrushSync™**. La testina InterCare si sincronizza con il manico dello spazzolino Philips Sonicare dotato di BrushSync™**, selezionando la modalità e il livello di intensità ottimali per una pulizia eccezionale. Tu devi solo iniziare a spazzolare.

Specifiche tecniche

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Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti

Recensioni

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4.7

su 5

112

Recensioni

94%

di utenti consiglia questo prodotto

13/03/2022

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo prodotto

La pulizia è veramente completa e lascia una buona sensazione di freschezza.

Pro

Efficace

Contro

L’unico problema sono gli agganci perché non sono segnalati sufficientemente bene per poterli distinguere uno dall’altro. Ho comprato 6 prodotti differenti avendo tre modelli diversi di spazzolini elettrici e solo due su sei sono utilizzabili

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i InterCare HX9002/10 Testine standard per spazzolino sonico

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per i InterCare HX9002/10 Testine standard per spazzolino sonico

25/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Best brush ive ever used

This brushes really good and the gaps in the teeth which no other brush has done for me! My teeth actually feel CLEAN after brushing them with this and I feel like they’re squeaky clean!

Pro

Really fast and gets all gaps in teeth

Contro

No cons

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-04

23/06/2026

United Kingdom

United Kingdom

Great new design

I am incredibly impressed with the new design of this toothbrush head. The innovative, extended bristles are an absolute game-changer. They effortlessly reach deep into the hard-to-reach creases and gaps that standard brushes usually miss. After just one use, my teeth felt significantly cleaner and smoother. If you're looking for a brush head that delivers a dentist-clean feeling without being harsh on your mouth, I highly recommend this one.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-02

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per I InterCare HX9002/87 2-pack brush heads

Date of Use 2026-06-02

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Esclusioni di responsabilità

  1. Rimuove fino a 7 volte più placca rispetto a uno spazzolino manuale

  2. L'associazione con modalità BrushSync™ è compatibile solo con i manici degli spazzolini Philips Sonicare dotati di BrushSync™