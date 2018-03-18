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Fuori produzione

Home Theater 5.1

HTS3541/12

3.6

| (37) Recensioni

Potente audio surround da altoparlanti compatti

Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in formato full HD 1080p.

Vedi tutti i vantaggi

da altoparlanti compatti

Potente audio surround da altoparlanti compatti

  • Blu-ray

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

La potenza di 300 W RMS consente di riprodurre filmati e musica con un audio eccezionale

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Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Dolby TrueHD e DTS-HD per un audio surround ad alta fedeltà

Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Driver degli altoparlanti a vista per un audio surround potente

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.6

su 5

37

Recensioni

18/03/2018

Deutschland

Deutschland

Bin mit dem Gerät sehr zufrieden

Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.

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Questa revisione è stata effettuata per HTS3541 5.1 Home Entertainment-System

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16/07/2013

Österreich

Österreich

Super Sound

Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.

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11/10/2012

Suisse

Suisse

Compratore verificato

sehr gut

ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.

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