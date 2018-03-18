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Garanzia di 2 anni
Fuori produzione
HTS3541/12
Potente audio surround da altoparlanti compatti
Porta a casa tua la magia del cinema! Dai vita all'Home Entertainment grazie ai driver degli altoparlanti a vista che offrono un potente audio surround e la funzione di riproduzione di dischi Blu-ray in formato full HD 1080p.
Blu-ray
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Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential offrono un audio insuperabile tramite dischi Blu-ray. L'audio che viene riprodotto è praticamente identico a quello di uno studio di registrazione, quindi puoi ascoltare l'essenza del suono così come è stato creato all'origine. Le opzioni Dolby TrueHD e DTS-HD Master Audio Essential completano la tua esperienza di intrattenimento ad alta definizione.
3.6
su 5
37
Recensioni
redvox
18/03/2018
Deutschland
Bin mit dem Gerät sehr zufrieden
Das Gerät ist sehr gut ich finde aber ein scart Anschluss wäre gut gewesen und der USB liegt etwas zu tief.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
Sì, consiglio questo prodotto
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Spuffel23
16/07/2013
Österreich
Super Sound
Ich bin mit dem Produkt super zufrieden, die Sourround Anlage hat einen tollen Klang und macht auch bei Actionfilmen eine gute Figur. Ich würde immer wieder auf die Phillipsprodukte zurück greifen. Vor allem für das Geld, ist die Qualtität einfach nur überzeugend.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
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tasso
11/10/2012
Suisse
Compratore verificato
sehr gut
ohne Probleme angeschlossen an ältere Geräte und alles funktioniert tadellos.
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Questa revisione è stata effettuata per HTS3541 5.1 Home Entertainment-System
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Per eseguire l'aggiornamento e poter accedere a YouTube e Picasa, visita il sito Web www.philips.com/support
Solo per il modelli Wi-Fi-ready; per maggiori informazioni, fare riferimento alle specifiche del prodotto.