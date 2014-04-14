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Fuori produzione

Home Theater 2.1 Blu-ray 3D

HTB7255D/12

3.3

| (6) Recensioni

Scopri film e musica dall'audio perfetto

Il nuovo sistema Philips Home Theater Blu-ray 3D HTB7255D 2.1 offre una riproduzione audio senza paragoni e un audio surround davvero realistico. Preparati quindi ad arricchire i tuoi film e la tua musica preferiti di una nuova dimensione.

Vedi tutti i vantaggi

Audio in primo piano

Scopri film e musica dall'audio perfetto

  • Amplificatore Classe D

  • CinemaPerfect HD

  • Wi-Fi e Bluetooth® integrati

  • 500 W

Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro

Amplificatori premium Classe D per preservare ogni dettaglio sonoro

Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.

Riproduzione musicale e ricarica per iPod/iPhone

Riproduzione musicale e ricarica per iPod/iPhone

Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Virtual Surround Sound per un'esperienza cinematografica realistica

Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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3.3

su 5

6

Recensioni

5
2
1

14/04/2014

Nederland

Nederland

Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.

Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

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02/12/2013

België

België

geluid is uitstekend

Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

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08/03/2021

Nederland

Nederland

Compratore verificato

Prima product maar heeft toch afwijkingen

Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.

Pro

Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.

Contro

kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.

Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Data di utilizzo 2019-03-08

Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema

Data di utilizzo 2019-03-08

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