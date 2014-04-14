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Fuori produzione
HTB7255D/12
Scopri film e musica dall'audio perfetto
Il nuovo sistema Philips Home Theater Blu-ray 3D HTB7255D 2.1 offre una riproduzione audio senza paragoni e un audio surround davvero realistico. Preparati quindi ad arricchire i tuoi film e la tua musica preferiti di una nuova dimensione.
Amplificatore Classe D
CinemaPerfect HD
Wi-Fi e Bluetooth® integrati
500 W
Gli amplificatori premium Classe D con tecnologia esclusiva Philips sono progettati per una riproduzione fedele dell'originale e una maggiore accuratezza del segnale audio. L'ascolto di musica e film sarà ricco di dettagli e rispecchierà alla perfezione le intenzioni del musicista o del regista.
Riproduzione musicale e ricarica per iPod/iPhone
Philips Virtual Surround Sound consente di riprodurre un suono surround ricco con meno di cinque altoparlanti. Grazie ad algoritmi spaziali altamente avanzati, vengono riprodotte le caratteristiche audio di un tipico ambiente di ascolto a 5.1 canali. Qualsiasi dispositivo stereo di qualità elevata viene trasformato in una sorgente audio surround multicanale estremamente realistica. Per poter godere di un audio avvolgente non è più necessario acquistare altoparlanti aggiuntivi, cavi o supporti per altoparlanti.
3.3
su 5
6
Recensioni
Marijke49op
14/04/2014
Nederland
Goed geluid. Maar we krijgen de tv niet via de speakers van het apparaat.
Misschien doen we iets fout. We zijn zeer tevreden over alle functies,alleen de tv is nog niet via de speakers te horen
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Sì, consiglio questo prodotto
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Wodan
02/12/2013
België
geluid is uitstekend
Toestel voldoet aan verwachting. Veranderen van zender kan spijtig genoeg enkel met de afstandsbediening .
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Sì, consiglio questo prodotto
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DVDkijker
08/03/2021
Nederland
Compratore verificato
Prima product maar heeft toch afwijkingen
Als Tuner geweldig en ook als DVD / Blu-ray speler zeer goed, vooral de 3D optie. Maar........ om verbinding te maken met een PHILIPS ambilight TV , dat lukt van geen meter.
Pro
Tuner en DVD / Bleu-Ray zeer goed. Ook het geluid is prima mits ietsje harder.
Contro
kan met een TV ( zelfs van Philips ) geen automatische verbinding maken.
Questa revisione è stata effettuata per HTB7255D 2.1 3D Blu-ray home cinema
Data di utilizzo 2019-03-08
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Data di utilizzo 2019-03-08
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