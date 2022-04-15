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Supporto
HP8297/00
Fuori produzione
È possibile utilizzare lo styler Philips sui capelli bagnati?
È possibile avvolgere il cavo intorno allo styler Philips dopo l'uso?
Lisciare o arricciare i capelli può danneggiarli?
Cosa fa la funzione di ionizzazione dello styler Philips?
Il mio styler per capelli Philips contiene amianto?
Pulizia dello styler per capelli Philips
È normale che la piastra per capelli Philips emetta un forte crepitio?
Lo styler Philips emette uno strano odore
La piastra Philips non rende i capelli lisci
Lo styler per capelli Philips produce vapore
Il rivestimento della piastra per capelli Philips si stacca
Lo styler per capelli Philips non si accende
Verifica i termini della garanzia e inoltra una richiesta di riparazione e sostituzione del prodotto