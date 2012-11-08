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Fuori produzione
Capelli naturalmente lisci e voluminosi
Questo styler Philips ti consente di ottenere capelli lisci in maniera naturale e senza danni, donando loro il giusto volume in maniera rapida, delicata e semplice.
Controllo della tensione perfetto tra le piastre in ceramica e i capelli per una piega elegante e bella che aumenta il volume naturale.
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Le impostazioni digitali della temperatura rendono semplice e veloce la scelta della funzione desiderata o la regolazione della temperatura per l'acconciatura tramite il display digitale. In questo modo potrai selezionare la temperatura a seconda del tipo di capelli e dei tuoi bisogni. Il risultato? Un'acconciatura perfetta premendo un solo pulsante.
Trova domande frequenti, manuali utente, informazioni sulla sicurezza e suggerimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
kika33
08/11/2012
Italia
Questa piastra è meravigliosa
Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8297/00 Piastra per capelli
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per HP8297/00 Piastra per capelli