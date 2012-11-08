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Fuori produzione

Piastra per capelli

HP8297/00

4

| (1) Recensione | 100% di utenti consiglia questo prodotto

Capelli naturalmente lisci e voluminosi

Questo styler Philips ti consente di ottenere capelli lisci in maniera naturale e senza danni, donando loro il giusto volume in maniera rapida, delicata e semplice.

Vedi tutti i vantaggi

Piastra per capelli naturalmente lisci

Capelli naturalmente lisci e voluminosi

Controllo della tensione perfetto per pieghe eleganti con volume naturale

Controllo della tensione perfetto per pieghe eleganti con volume naturale

Controllo della tensione perfetto tra le piastre in ceramica e i capelli per una piega elegante e bella che aumenta il volume naturale.

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

Ionizzatore: flusso di ioni per capelli luminosi senza effetto crespo

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Impostazione digitale della temperatura per adattarsi a ogni tipo di capelli

Impostazione digitale della temperatura per adattarsi a ogni tipo di capelli

Le impostazioni digitali della temperatura rendono semplice e veloce la scelta della funzione desiderata o la regolazione della temperatura per l'acconciatura tramite il display digitale. In questo modo potrai selezionare la temperatura a seconda del tipo di capelli e dei tuoi bisogni. Il risultato? Un'acconciatura perfetta premendo un solo pulsante.

Specifiche tecniche

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4.0

su 5

1

Recensione

100%

di utenti consiglia questo prodotto

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08/11/2012

Italia

Italia

Questa piastra è meravigliosa

Dona ai capelli lucentezza e un volume naturale, mi piace usare sempre che posso...raccomando.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per HP8297/00 Piastra per capelli

Sì, consiglio questo prodotto

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