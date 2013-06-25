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Fuori produzione
FC9310/02
Assorbimento
Il potente motore da 2000 Watt genera max. 450 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.
La spazzola SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.
Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.
3.5
su 5
30
Recensioni
trompet
25/06/2013
Nederland
Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.
Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.
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Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
trompet
25/06/2013
Nederland
strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.
Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.
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Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Dido
23/06/2013
Nederland
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect
Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.
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Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak