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  • Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
  • Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
  • Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
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  • Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
  • Estremamente potente, incredibilmente silenzioso

Fuori produzione

SilentStarAspirapolvere con sacco

FC9310/02

3.5
| (30) Recensioni
Estremamente potente, incredibilmente silenzioso
Un ambiente domestico sempre rilassante e senza rumori con Philips SilentStar. Grazie all'esclusiva bocchetta SilentSeal, questo aspirapolvere consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori con una bassa rumorosità.
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Silenzioso ed efficace contro la polvere

Estremamente potente, incredibilmente silenzioso

  • Assorbimento

Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Motore da 2000 W che genera max. 450 W di forza aspirante

Il potente motore da 2000 Watt genera max. 450 Watt di potenza di aspirazione per una pulizia senza pari.

Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla spazzola SilentSeal

Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla spazzola SilentSeal

La spazzola SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.

Rumorosità ridotta fino a 73 dB grazie al condotto dell'aria aerodinamico

Rumorosità ridotta fino a 73 dB grazie al condotto dell'aria aerodinamico

Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.

Specifiche tecniche

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Parti e accessori

Recensioni

Queste recensioni sono gestite da Bazaarvoice e sono conformi alla Politica di autenticità della suddetta, con il supporto di tecnologie antifrode e controlli manuali. Per ulteriori dettagli, consulta la pagina
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3.5

su 5

30

Recensioni

25/06/2013

Nederland

Nederland

Uitstekende stofzuiger.Eindelijk een met laag geluidsniveau.

Prachtige uitvoering. Uitstekende zuigkracht. Zeer wendbaar. super lang snoer.De stang is gemakkelijk te monteren.Klikt mooi in de vergrendeling. Het hulpstukje met borstel is minder gemakkelijk er op te zetten en er af te halen.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

25/06/2013

Nederland

Nederland

strijkt super gemakkelijk maar moet steeds opletten of de temperatuur schijf nog op de gewenste stand staat.

Tijdens het strijken(bij het neerzetten en opnieuw gebruik) gaat de keuze schijf te gemakkelijk naar een andere temperatuur- instelling. Als de keuzeschijf instelling meer weerstand zou hebben is het probleem al opgelost.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

23/06/2013

Nederland

Nederland

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect

Goede stofstuiger doet zijn werk perfect Zuigkracht is 2000 W GOED.Het stofzuigen is niet zwaar wat bij andere stofzuigers wel is.

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per SilentStar FC9310/02 Stofzuiger met zak

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  • Accesso anticipato alle offerte.
  • Notizie sul lancio di prodotti e consigli per uno stile di vita sano.
  • Consigli degli esperti e idee