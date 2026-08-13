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  • La potenza silenziosa
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Fuori produzione

SilentStarAspirapolvere con sacco

FC9304/01

La potenza silenziosa
Un ambiente domestico sempre rilassante e senza rumori con l'aspirapolvere Philips SilentStar. Grazie all'esclusiva bocchetta SilentSeal, questo aspirapolvere consente di ottenere prestazioni di pulizia superiori con il minimo rumore.
Vedi tutti i vantaggi

Silenzioso ed efficace contro la polvere

La potenza silenziosa

  • Eco

  • Spazzola SilentSeal

  • Filtro lavabile HEPA 13

  • Parquet

Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla spazzola SilentSeal

Prestazioni ottimali e bassa rumorosità grazie alla spazzola SilentSeal

La spazzola SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.

Il condotto per l'aria aerodinamico riduce il rumore a 70 dB

Il condotto per l'aria aerodinamico riduce il rumore a 70 dB

Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.

Motore HD da 1250 Watt che garantisce prestazioni da 2000 Watt*

Motore HD da 1250 Watt che garantisce prestazioni da 2000 Watt*

Motore ad alta efficacia da 1250 Watt HD (High Density, alta densità) con una forza aspirante fino a 400 Watt, che consente di risparmiare il 30% di energia con gli stessi risultati di un apparecchio da 2000 Watt.*

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Esclusioni di responsabilità

  1. Misurazione interna di Philips; 2010.