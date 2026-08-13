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Fuori produzione
FC9304/01
Eco
Spazzola SilentSeal
Filtro lavabile HEPA 13
Parquet
La spazzola SilentSeal contribuisce a fornire prestazioni ottimali sia per quanto riguarda il basso livello di rumorosità che l'aspirazione di polvere e residui lanuginosi. Dotata di un ottimo sistema a tenuta stagna per un flusso d'aria efficiente, consente di ottenere prestazioni di pulizia ottimali; prodotta da WesselWerk.
Il condotto dell'aria è stato ottimizzato per garantire una fuoriuscita uniforme dell'aria con una notevole riduzione del rumore, mentre uno speciale sistema di sospensione del motore attenua le vibrazioni.
Motore ad alta efficacia da 1250 Watt HD (High Density, alta densità) con una forza aspirante fino a 400 Watt, che consente di risparmiare il 30% di energia con gli stessi risultati di un apparecchio da 2000 Watt.*
Recensioni
Misurazione interna di Philips; 2010.