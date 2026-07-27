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PowerLifeAspirapolvere con sacco

FC8457/91

1 premio

Prestazioni complete
Il nuovo Philips PowerLife offre prestazioni di pulizia superiori grazie all'esclusiva spazzola TriActive, realizzata per la completa rimozione della polvere.
Vedi tutti i vantaggi

Minore consumo energetico

Prestazioni complete

  • Spazzola TriActive

Prestazioni eccellenti sui pavimenti duri

Prestazioni eccellenti sui pavimenti duri

Il prodotto offre solo le migliori prestazioni di pulizia sui pavimenti duri e rimuove il 100% della polvere!

Scomparto polvere da 3 l e s-bag per prestazioni durature

Scomparto polvere da 3 l e s-bag per prestazioni durature

Lo scomparto per la polvere da 3 l ottimizza il potenziale del sacchetto s-bag Classic, garantendo prestazioni durature.

Agevole pulizia grazie al tubo leggero in alluminio

Agevole pulizia grazie al tubo leggero in alluminio

Il tubo leggero in alluminio dell'aspirapolvere è facile da usare e trasportare. Il tubo telescopico in 2 pezzi può essere regolato facilmente all'altezza desiderata.

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