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Fuori produzione
FC8457/91
Spazzola TriActive
Il prodotto offre solo le migliori prestazioni di pulizia sui pavimenti duri e rimuove il 100% della polvere!
Lo scomparto per la polvere da 3 l ottimizza il potenziale del sacchetto s-bag Classic, garantendo prestazioni durature.
Il tubo leggero in alluminio dell'aspirapolvere è facile da usare e trasportare. Il tubo telescopico in 2 pezzi può essere regolato facilmente all'altezza desiderata.
Riconoscimenti
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