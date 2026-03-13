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Aspirapolvere e lavapavimenti
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SpeedPro Max Aqua Aspirapolvere senza filo
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FC6904/01
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Important Information Manual Philips SpeedPro Max Aqua Cordless Stick vacuum cleaner
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Quando pulire/sostituire il panno dell'aspirapolvere Philips
È possibile aggiungere detergente per pavimenti o acqua calda nel serbatoio dell'aspirapolvere Philips Stick?
Come sostituire le batterie dell'aspirapolvere Philips SpeedPro (Max) Stick
Gli accessori dell'aspirapolvere Philips sono compatibili con altri modelli?
Per quanto tempo si deve ricaricare l'aspirapolvere Philips Cordless?
Spazzola acqua elettrico
Cordless Vacuum 7000 SeriesPortatile per SpeedPro Max 7000
Spazzola integrata
Unità di supporto a parete
SpeedPro MaxPowerCyclone
Access. scopa elettrica ricaricabilePanni in microfibra
Access. scopa elettrica ricaricabile
Tubo per SpeedPro Max Philips
Unità contenitore da 25 V per aspirabriciole
Accessorio lavapavimenti
Spazzola aspirapolvere
Adattatore 25,2 V
Unità spazzola per bocchetta
Unità filtro
Coperchio per il contenitore della polvere
Impossibile aprire il contenitore polvere dell'aspirapolvere cordless Philips
L'aspirapolvere cordless Philips non scorre bene
La batteria dell'aspirapolvere cordless Philips si scarica velocemente
L'aspirapolvere ad acqua Philips rilascia meno acqua del solito
Avverto delle scariche elettrostatiche quando utilizzo l'aspirapolvere Philips
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