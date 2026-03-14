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MonitorMonitor LCD Full HD

24E1N1100A/01

4

| (38) Recensioni

Lavora con stile

La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile.

Vedi tutti i vantaggi

Lavora con stile

  • Serie 1000

  • 24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Frequenza di aggiornamento di 120Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Frequenza di aggiornamento di 120Hz per immagini brillanti e ultra fluide

Quando giochi a titoli intensi e competitivi, hai bisogno di un display che offra immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 120 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza dei fotogrammi più bassa può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza dei fotogrammi di 120Hz, sullo schermo vengono visualizzate quelle immagini critiche mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, così puoi prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di input ultra ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il compagno di gioco perfetto.

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

Tecnologia IPS LED con ampio angolo visuale per immagini e colori accurati

I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli visuali estremamente ampi di 178/178 gradi, consentendo di guardare il display da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vivaci, risultando ideali non solo per foto, film e navigazione sul Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e una luminosità uniforme in ogni momento.

Display Full HD 16:9 per immagini nitide e ricche di dettagli

Display Full HD 16:9 per immagini nitide e ricche di dettagli

La qualità delle immagini è importante. I display tradizionali offrono una buona qualità, ma tu ti aspetti di più. Questo display offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 migliorata. Grazie al Full HD, che assicura dettagli nitidi, abbinato a un'elevata luminosità, a un contrasto incredibile e a colori realistici, puoi aspettarti immagini fedeli alla realtà.

Specifiche tecniche

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Recensioni

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4.0

su 5

38

Recensioni

14/03/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto

Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2026-02-14

29/01/2026

Italia

Italia

Compratore verificato

Ottimo

monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione

Pro

buone caratteristiche al giusto prezzo

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

Sì, consiglio questo prodotto

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Date of Use 2024-12-29

17/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Compratore verificato

A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Date of Use 2025-02-17

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Esclusioni di responsabilità

  1. Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.

  2. Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.

  3. Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse

  4. La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.

  5. MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.

  6. I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.

  7. Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.