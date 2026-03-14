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Garanzia di 2 anni
24E1N1100A/01
Lavora con stile
La massima produttività in Full HD. Questo monitor è dotato di tutti gli elementi essenziali per un ambiente di lavoro ottimale, come la modalità LowBlue per proteggere gli occhi, la tecnologia LED IPS per immagini in alta qualità e un MPRT di 1 ms per una nitidezza impareggiabile.
Serie 1000
24 (23,8 " / 60,5 cm diag.)
1920 x 1080 (Full HD)
Quando giochi a titoli intensi e competitivi, hai bisogno di un display che offra immagini ultra fluide e senza ritardi. Questo display Philips ridisegna l'immagine sullo schermo fino a 120 volte al secondo, risultando di fatto più veloce di un display standard. Una frequenza dei fotogrammi più bassa può far sembrare che i nemici saltino da un punto all'altro dello schermo, rendendoli bersagli difficili da colpire. Con una frequenza dei fotogrammi di 120Hz, sullo schermo vengono visualizzate quelle immagini critiche mancanti che mostrano i movimenti dei nemici in modo ultra fluido, così puoi prenderli facilmente di mira. Grazie al ritardo di input ultra ridotto e all'assenza di screen tearing, questo display Philips è il compagno di gioco perfetto.
I display IPS utilizzano una tecnologia avanzata che offre angoli visuali estremamente ampi di 178/178 gradi, consentendo di guardare il display da quasi ogni angolazione. A differenza dei pannelli TN standard, i display IPS offrono immagini straordinariamente nitide con colori vivaci, risultando ideali non solo per foto, film e navigazione sul Web, ma anche per applicazioni professionali che richiedono colori accurati e una luminosità uniforme in ogni momento.
La qualità delle immagini è importante. I display tradizionali offrono una buona qualità, ma tu ti aspetti di più. Questo display offre una risoluzione Full HD 1920 x 1080 migliorata. Grazie al Full HD, che assicura dettagli nitidi, abbinato a un'elevata luminosità, a un contrasto incredibile e a colori realistici, puoi aspettarti immagini fedeli alla realtà.
4.0
su 5
38
Recensioni
Gabbiani
14/03/2026
Italia
Compratore verificato
Il prodotto è ottimo e a un costo molto contenuto
Installazione avvenuta nel collegamento tra pc e monitor istantanea automatica
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-02-14
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2026-02-14
DODO2000
29/01/2026
Italia
Compratore verificato
Ottimo
monitor con ottimo rapporto qualità/prezzo. La risoluzione dello schermo è adeguata per una buona e chiara visione
Pro
buone caratteristiche al giusto prezzo
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2024-12-29
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD
Date of Use 2024-12-29
Vonster
17/03/2026
United Kingdom
Compratore verificato
A great budget monitor perfect for my needs as a console gamer
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Questa revisione è stata effettuata per Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor
Date of Use 2025-02-17
Copertura DCI-P3 in base all'area su CIE1976, sRGB in base all'area su CIE1931, NTSC e Adobe RGB in base all'area su CIE1976.
Per ottenere prestazioni di output ottimali, assicurati che la scheda grafica sia in grado di raggiungere la risoluzione massima e la velocità di aggiornamento del display Philips.
Valore del tempo di risposta pari a SmartResponse
La modalità MPRT regola la luminosità per ridurre la sfocatura, quindi non è possibile regolare la luminosità quando MPRT è attivata. Per ridurre la sfocatura delle immagini in movimento, la retroilluminazione a LED si attiverà in perfetta sincronia con l'aggiornamento dello schermo, che può causare notevoli variazioni della luminosità.
MPRT è la modalità ottimizzata per il gioco. L'attivazione di MPRT può causare un notevole sfarfallio dello schermo. Si consiglia la disattivazione quando non si utilizza la funzione di gioco.
I prodotti e gli accessori elencati in questo opuscolo possono variare in base al paese e alla regione.
Il monitor potrebbe avere un aspetto diverso rispetto alle immagini esemplificative.