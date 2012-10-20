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Fuori produzione
Moda
59,9 cm (23,6") , bianco
Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
Il display Flat LCD deve garantire il contrasto più elevato e le immagini più vivaci. Il sistema di elaborazione video di Philips insieme all'esclusiva tecnologia di attenuazione avanzata e ottimizzazione della retroilluminazione consentono di ottenere immagini vivaci. SmartContrast consente di aumentare il contrasto ottenendo un eccellente livello di sfumature di nero e una resa accurata delle ombre e dei colori. Sarà quindi possibile visualizzare immagini chiare e naturali con un alto livello di contrasto e colori brillanti.
SmartKolor è una sofisticata tecnologia di estensione del colore in grado di aumentare la gamma visiva dei colori del display. Ottimizzando il livello di guadagno RGB del display, questa funzione consente di avere immagini ricche e vivaci, per foto e video dai colori davvero sorprendenti.
Riconoscimenti
4.0
su 5
1
Recensione
100%
di utenti consiglia questo prodotto
BIL62
20/10/2012
Suisse
Design moderne et joli. Manipulation menu intuitive et facile
Performance optimale, design moderne et joli, menu de l'ecran simple et intuitif, ecran brillant
Sì, consiglio questo prodotto
Questa revisione è stata effettuata per Brilliance 248C3LHSW LCD monitor, LED backlight
Sì, consiglio questo prodotto
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