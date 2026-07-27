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  • Produttività ecosostenibile
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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD, retroilluminazione LED

241S4LCS/00

Produttività ecosostenibile
Lo schermo ergonomico LED Philips, con il 25% di materiali riciclati e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile
Vedi tutti i vantaggi

con schermo ergonomico LED a basso consumo

Produttività ecosostenibile

  • S Line

  • 24" (61 cm)

  • Display Full HD

Tecnologia LED per colori naturali

I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SmartErgoBase offre una perfetta ergonomia

SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. La base può essere girata, inclinata e ruotata in varie angolazioni per garantire il massimo comfort. Il supporto ad altezza regolabile garantisce una visuale ottimale, riducendo le tensioni di una lunga giornata lavorativa, mentre il sistema di gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.

Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo per una lettura piacevole

Altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo per una lettura piacevole

Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del tavolo per garantire un comodo angolo di visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, permette agli utenti di altezze decisamente diverse di guardare il monitor con il perfetto angolo visivo e con impostazioni di altezza più comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.

Specifiche tecniche

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