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Fuori produzione
241S4LCS/00
S Line
24" (61 cm)
Display Full HD
I LED bianchi sono dispositivi solid state che si illuminano completamente, costantemente e più velocemente raggiungendo il grado di illuminazione totale in un tempo minore. I LED non contengono mercurio consentendo un riciclaggio e uno smaltimento ecocompatibili. Inoltre consentono di regolare in maniera migliore la retroilluminazione dello schermo LCD con un rapporto di contrasto davvero alto. Anche la riproduzione dei colori risulta superiore grazie all'illuminazione costante su tutto lo schermo.
SmartErgoBase è una base per monitor che offre un comfort di visualizzazione ergonomico e un sistema di gestione dei cavi. La base può essere girata, inclinata e ruotata in varie angolazioni per garantire il massimo comfort. Il supporto ad altezza regolabile garantisce una visuale ottimale, riducendo le tensioni di una lunga giornata lavorativa, mentre il sistema di gestione dei cavi evita l'aggrovigliamento degli stessi e mantiene la postazione di lavoro in ordine.
Il sistema SmartErgoBase avanzato consente di abbassare il monitor Philips quasi all'altezza del tavolo per garantire un comodo angolo di visuale. L'altezza ridotta con la cornice quasi al livello del tavolo è il modo ideale di utilizzare il PC per chi indossa occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive. Inoltre, permette agli utenti di altezze decisamente diverse di guardare il monitor con il perfetto angolo visivo e con impostazioni di altezza più comode, riducendo l'affaticamento degli occhi.
Recensioni
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