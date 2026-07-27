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Fuori produzione
241P4QPYKEB/00
P-Line
24" (61 cm)
Display Full HD
PowerSensor è un sensore integrato che rileva la presenza delle persone. Trasmette e riceve segnali infrarossi non nocivi per determinare l'eventuale presenza di un utente. Se l'utente si allontana dalla scrivania il sensore riduce automaticamente la luminosità dello schermo, riducendo i costi energetici fino all'80% e prolungando la durata di utilizzo dell'apparecchio
Il display LED AMVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. Il display gestisce le applicazioni standard da ufficio con la massima semplicità ed è ideale per la visualizzazione di foto, la navigazione in Internet, la riproduzione di film e giochi e le applicazioni grafiche più complesse. La tecnologia di gestione ottimizzata dei pixel offre un angolo visuale estremamente ampio di 178/178 gradi, per immagini estremamente nitide anche in modalità di rotazione di 90°
La webcam e il microfono integrati ti consentono di vedere e comunicare con i tuoi colleghi e clienti. Questa semplice soluzione ti consente di collaborare e condividere opinioni risparmiando tempo e costi correlati ai viaggi di lavoro.
Recensioni
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