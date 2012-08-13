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Fuori produzione

BrillianceMonitor LCD, retroilluminazione LED

220B4LPCB/01

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

Lo schermo LED con PowerSensor Philips, con il 65% di plastica riciclata e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile

Vedi tutti i vantaggi

con PowerSensor per risparmiare energia

Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile

  • B-Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Rivestimento privo di PVC e BFR

Il rivestimento del monitor Philips è privo di ritardanti di fiamma bromurati e cloruro di polivinile (PVC-BFR)

TrueVision assicura immagini impeccabili

TrueVision è una tecnologia esclusiva di Philips che si serve di un algoritmo avanzato per la verifica e l'allineamento del display del monitor e offre prestazioni eccezionali. Philips assicura che ogni monitor TrueVision prodotto sia conforme a questo processo per offrire una qualità di immagini e colori elevata e costante.

Nessun consumo energetico con l'interruttore da 0 Watt

Grazie all'interruttore da 0 Watt situato comodamente sul retro, è possibile scollegare completamente il monitor dall'alimentazione CA. In questo modo, il consumo energetico sarà pari a zero e le tue emissioni di anidride carbonica saranno ulteriormente ridotte

Specifiche tecniche

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