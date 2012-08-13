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Fuori produzione
220B4LPCB/01
Schermo dal design sostenibile ed ecocompatibile
Lo schermo LED con PowerSensor Philips, con il 65% di plastica riciclata e rivestimento privo di PVC e BFR, è ideale per una produttività ecocompatibile
B-Line
22" (55,9 cm)
1680 x 1050
Il rivestimento del monitor Philips è privo di ritardanti di fiamma bromurati e cloruro di polivinile (PVC-BFR)
TrueVision è una tecnologia esclusiva di Philips che si serve di un algoritmo avanzato per la verifica e l'allineamento del display del monitor e offre prestazioni eccezionali. Philips assicura che ogni monitor TrueVision prodotto sia conforme a questo processo per offrire una qualità di immagini e colori elevata e costante.
Grazie all'interruttore da 0 Watt situato comodamente sul retro, è possibile scollegare completamente il monitor dall'alimentazione CA. In questo modo, il consumo energetico sarà pari a zero e le tue emissioni di anidride carbonica saranno ulteriormente ridotte
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