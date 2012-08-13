TrueVision assicura immagini impeccabili

TrueVision è una tecnologia esclusiva di Philips che si serve di un algoritmo avanzato per la verifica e l'allineamento del display del monitor e offre prestazioni eccezionali. Philips assicura che ogni monitor TrueVision prodotto sia conforme a questo processo per offrire una qualità di immagini e colori elevata e costante.