Nota: Non è necessario premere completamente l'impugnatura. Premere l'impugnatura verso il basso finché non risulta confortevole. Anche se non si sta utilizzando tutta l'aspirazione che il tiralatte può generare, il latte inizierà presto a scorrere.

Quando il latte comincia a scorrere, rallentare il ritmo premendo verso il basso l'impugnatura e tenendola premuta per un istante prima di lasciarla ritornare in posizione di riposo. Proseguire a questo ritmo mentre il latte scorre. Se la mano si stanca, provare a utilizzare l'altra mano o utilizzare il tiralatte dall'altro seno.