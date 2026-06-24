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Come si assembla il tiralatte Philips Avent Comfort?

Questo articolo si riferisce ai tiralatte Philips Avent mostrati di seguito. 
 
Per assemblare il tiralatte manuale Philips Avent, seguire i passaggi forniti.

Nota: Prima dell'uso, assicurarsi di aver pulito e disinfettato tutte le parti del tiralatte che vengono a contatto con il latte estratto.

Come si assembla il tiralatte Philips Avent Comfort?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF430/01 , SCF430/20 , SCF430/10 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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