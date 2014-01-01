Come si conserva il latte materno estratto?

Il latte materno può essere conservato in frigorifero (sotto 4 ⁰C) per un massimo di 4 giorni o in freezer (sotto -18 ⁰C) per 6-12 mesi utilizzando un biberon, un vasetto o un sacchetto per la conservazione del latte materno Philips Avent. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia vivamente la surgelazione (sotto -20 ⁰C).
Quando si porta con sé il latte materno durante gli spostamenti, utilizzarlo entro 4 ore.
Controllare di seguito le temperature consigliate per la conservazione e dove acquistare gli accessori per conservare il latte