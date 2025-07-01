Come si conserva il latte materno estratto?

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Garanzia di 2 anni
Il latte materno può essere conservato in frigorifero (sotto 4 ⁰C/40 ⁰F) per un massimo di 4 giorni o in freezer (sotto -18 ⁰C/0 ⁰F) per 6-12 mesi utilizzando un biberon, un vasetto o un sacchetto per la conservazione del latte materno Philips Avent. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia vivamente la surgelazione (sotto -20 ⁰C).
Controllare di seguito le temperature consigliate per la conservazione e dove acquistare gli accessori per conservare il latte
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›