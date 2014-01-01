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    Assistenza Philips

    Come si conserva il latte materno estratto?

    Pubblicato su 16 maggio 2025

    Il latte materno può essere conservato in frigorifero (sotto 4 ⁰C) per un massimo di 4 giorni o in freezer (sotto -18 ⁰C) per 6-12 mesi utilizzando un biberon, un vasetto o un sacchetto per la conservazione del latte materno Philips Avent. Per la conservazione a lungo termine, si consiglia vivamente la surgelazione (sotto -20 ⁰C).

    Quando si porta con sé il latte materno durante gli spostamenti, utilizzarlo entro 4 ore.

    Controllare di seguito le temperature consigliate per la conservazione e dove acquistare gli accessori per conservare il latte

    Temperature consigliate per la conservazione del latte

     

    Località

    Temperatura

    Durata massima di archiviazione

    Stanza

    Fino a 25 °C (77 °F)

    4 ore

    Frigorifero

    <4 °C (40 °F)

    4 giorni

    Congelatore

    <-18 °C (0 °F) (più freddo è, meglio è)

    Da 6 a 12 mesi

    Fonte:

    https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/handling_breastmilk.htm

    Dove acquistare gli accessori per conservare il latte

    È possibile ordinare biberon, vasetti e sacchetti per la conservazione del latte materno sul sito www.philips.com/avent oppure contattare l'assistenza clienti Philips del proprio paese.

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