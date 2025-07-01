Assistenza Philips Quando si dovrebbe acquistare un tiralatte?

Si consiglia di attendere ad acquistare un tiralatte fino a poco prima della data del parto o, preferibilmente, dopo il parto, quando l'allattamento al seno è ben consolidato.

Il corpo subisce molti cambiamenti durante la gravidanza e il parto, e ogni bambino ha abitudini alimentari diverse, per cui è molto più semplice comprendere le proprie esigenze di estrazione e scegliere il modello giusto dopo l'arrivo del piccolo.

Si consiglia di iniziare la ricerca con anticipo e di informarsi sui diversi tipi di tiralatte offerti da Philips Avent visitando il sito Web philips.com > Prodotti per mamme e bambini > Tiralatte.