Quando si dovrebbe acquistare un tiralatte?

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Garanzia di 2 anni
Si consiglia di attendere ad acquistare un tiralatte fino a poco prima della data del parto o, preferibilmente, dopo il parto, quando l'allattamento al seno è ben consolidato.
Il corpo subisce molti cambiamenti durante la gravidanza e il parto, e ogni bambino ha abitudini alimentari diverse, per cui è molto più semplice comprendere le proprie esigenze di estrazione e scegliere il modello giusto dopo l'arrivo del piccolo.
Si consiglia di iniziare la ricerca con anticipo e di informarsi sui diversi tipi di tiralatte offerti da Philips Avent visitando il sito Web philips.com > Prodotti per mamme e bambini > Tiralatte.
Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto ›