Assistenza Philips Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?

Pulire il tiralatte prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni sessione di estrazione, soprattutto le parti che entrano in contatto con il seno e con il latte materno.

Verificare i metodi di pulizia e disinfezione consigliati di seguito per il proprio modello di tiralatte.

Nota: non è necessario disinfettare le parti che non vengono a contatto con il seno e con il latte materno. È possibile pulire il gruppo motore e l'alimentatore dei tiralatte elettrici con un panno morbido e umido. Se il tiralatte comprende tubi in silicone, tenere questi sempre asciutti per evitare che del liquido penetri nel gruppo motore.

Guardare questi video per scoprire come pulire il tiralatte.

Tiralatte elettrico indossabile Philips Avent Natural Care Come mantenere il tiralatte pulito e pronto per ogni sessione di estrazione. Pulizia tramite sterilizzatore Come mantenere il tiralatte indossabile a mani libere pulito e disinfettato utilizzando uno sterilizzatore. Tiralatte elettrico indossabile Philips Avent Guardare questo video per scoprire come pulire il tiralatte a mani libere. Tiralatte elettrico singolo/doppio Philips Avent (tutti i modelli) Guardare questo video per scoprire come pulire e disinfettare il tiralatte elettrico singolo o doppio Philips Avent. Tiralatte manuale Philips Avent Essential Guardare questa animazione per scoprire come pulire e disinfettare il tiralatte manuale Essential. Tiralatte elettrico Philips Avent Essential Come pulire e disinfettare il tiralatte elettrico Essential. Importante: per un'igiene ottimale, tenere in ammollo, lavare e sciacquare le parti del tiralatte in un recipiente separato.