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    Assistenza Philips

    Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?

    Pubblicato su 1 aprile 2025

    Pulire il tiralatte prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni sessione di estrazione, soprattutto le parti che entrano in contatto con il latte.

    Verificare i metodi di pulizia e disinfezione consigliati di seguito per il proprio modello di tiralatte.

    Nota: non è necessario disinfettare le parti che non vengono a contatto con il latte. È possibile pulire il gruppo motore e l'alimentatore dei tiralatte elettrici sfregandoli con un panno morbido e umido. Tenere sempre asciutti i tubi in silicone per evitare che del liquido penetri nel gruppo motore.

    Tiralatte elettrico indossabile Philips Avent

    Guardare questo video per scoprire come pulire e disinfettare il tiralatte indossabile. 

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    Tiralatte elettrico singolo e doppio Philips Avent

    Come pulire e disinfettare il tiralatte elettrico singolo o doppio Philips Avent.

    Importante: per un'igiene ottimale, tenere in ammollo, lavare e sciacquare le parti del tiralatte in un recipiente separato.

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    Tiralatte manuale Philips Avent Essential

    Guardare questa animazione per scoprire come pulire e disinfettare il tiralatte manuale Essential.

    Importante: per un'igiene ottimale, tenere in ammollo, lavare e sciacquare le parti del tiralatte in un recipiente separato.

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    Tiralatte elettrico Philips Avent Essential

    Come pulire e disinfettare il tiralatte elettrico Essential.

    Importante: per un'igiene ottimale, tenere in ammollo, lavare e sciacquare le parti del tiralatte in un recipiente separato.

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