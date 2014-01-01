Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?

Pulire il tiralatte prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni sessione di estrazione, soprattutto le parti che entrano in contatto con il latte.

Verificare i metodi di pulizia e disinfezione consigliati di seguito per il proprio modello di tiralatte.

Nota: non è necessario disinfettare le parti che non vengono a contatto con il latte. È possibile pulire il gruppo motore e l'alimentatore dei tiralatte elettrici sfregandoli con un panno morbido e umido. Tenere sempre asciutti i tubi in silicone per evitare che del liquido penetri nel gruppo motore.