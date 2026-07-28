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Come pulire e disinfettare il tiralatte Philips Avent?

Pulire il tiralatte prima di utilizzarlo per la prima volta e dopo ogni sessione di estrazione, soprattutto le parti che entrano in contatto con il seno e con il latte materno.

Verificare i metodi di pulizia e disinfezione consigliati di seguito per il proprio modello di tiralatte.

Nota: non è necessario disinfettare le parti che non vengono a contatto con il seno e con il latte materno. È possibile pulire il gruppo motore e l'alimentatore dei tiralatte elettrici con un panno morbido e umido. Se il tiralatte comprende tubi in silicone, tenere questi sempre asciutti per evitare che del liquido penetri nel gruppo motore.

Guardare questi video per scoprire come pulire il tiralatte.

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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