Istruzioni per il montaggio del tiralatte manuale Philips Avent

1. Inserire dal basso la valvola bianca nel corpo del tiralatte. Spingere la valvola all'interno il più possibile (Fig. 1).

2. Avvitare il tiralatte in senso orario sul biberon fino a fissarlo saldamente (Fig. 2).

3. Inserire la base nella membrana in silicone. Assicurarsi di inserire la base fino in fondo (Fig. 3).

4. Inserire dall'alto la membrana in silicone sul corpo del tiralatte. Verificare che aderisca saldamente al bordo premendo con le dita per assicurarsi che sia perfettamente sigillato (Fig. 4).

5. Montare l'impugnatura sulla membrana con la base agganciando il foro presente nell'impugnatura all'estremità della base. Abbassare l'impugnatura sul corpo del tiralatte finché non scatta in posizione (Fig. 5).

6. Posizionare la coppa nel corpo del tiralatte e assicurarsi che il bordo copra il corpo del tiralatte. Spingere la parte interna della coppa nell'imbuto seguendo la linea indicata da una freccia e assicurarsi che i bordi della coppa siano sigillati correttamente attorno al corpo del tiralatte (Fig.6).