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È necessario rimuovere il tappo di gomma dal recipiente de Philips Airfryer?

No, non è necessario rimuoverlo poiché aiuta a tenere in posizione il cestello di Philips Airfryer. In caso di smarrimento, è possibile ordinarlo tramite il negozio Philips online oppure contattare il centro di assistenza locale.

È necessario rimuovere il tappo di gomma dal recipiente de Philips Airfryer?

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HD9270/70R1 , HD9280/60R1 , HD9252/90R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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