È necessario rimuovere il tappo di gomma dal recipiente de Philips Airfryer?
No, non è necessario rimuoverlo poiché aiuta a tenere in posizione il cestello di Philips Airfryer. In caso di smarrimento, è possibile ordinarlo tramite il negozio Philips online oppure contattare il centro di assistenza locale.
Inserire il tappo di gomma dalla parte superiore del recipiente con la punta rivolta verso il foro.
Con una mano, tirare la punta dal retro, mentre si spinge dalla parte superiore con l'altra mano fino a quando la punta conica non è completamente inserita nel foro.
Vedere anche il video riportato di seguito:
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