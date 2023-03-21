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Come si rimuove il cestello di Philips Airfryer dal recipiente?

Per rimuovere il cestello dal recipiente di Philips Airfryer, procedere come indicato di seguito:

  1. Far scorrere il coperchio trasparente per accedere al pulsante di rilascio.
  2. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere contemporaneamente il cestello di Philips Airfryer. 

Le informazioni contenute in questa pagina si applicano ai seguenti modelli: HD9270/70R1 , HD9252/90R1 , HD9280/60R1 . Fare clic qui per visualizzare altri numeri di prodotto  ›

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