Prima di tagliare i capelli, assicurarsi di disporre di tutto il necessario. Occorrerà un regolacapelli Philips o un prodotto multifunzione con accessori regolacapelli, uno specchio e una mantellina o un asciugamano per coprire il collo e le spalle durante il taglio. Inoltre, tenere i prodotti per capelli e l'aspirapolvere a portata di mano per rifinire l'acconciatura e pulire al termine dell'operazione. I capelli bagnati sono più difficili da rifinire poiché tendono ad attaccarsi alla pelle e possono essere difficili da raggiungere con il dispositivo. Pertanto, si consiglia di tagliarli quando sono completamente asciutti. Pettinare i capelli nella direzione della crescita naturale. Se si tagliano i capelli di qualcun altro, è bene assicurarsi che la testa dell'altra persona sia allo stesso livello del petto di chi esegue il taglio. Ciò garantisce che tutte le parti della testa siano ben visibili e a portata di mano. Nota: i regolabarba sono progettati per regolare esclusivamente la lunghezza della barba. Non se ne consiglia l'utilizzo su altre parti del corpo, come la testa. Questo perché non si otterranno i risultati desiderati e, inoltre, la pelle può subire dei danni.

Istruzioni per l'uso

1. Collegare il pettine regola altezza desiderato all'impugnatura del regolacapelli. Se gli accessori non sono inseriti correttamente, l'apparecchio potrebbe non funzionare o non dare i risultati desiderati.



2. Impostare la lunghezza desiderata. A tale scopo, ruotare la rotella di regolazione della lunghezza o collegare il pettine regola altezza a scatto corretto. Iniziare a tagliare con un'impostazione di lunghezza elevata per familiarizzare con il dispositivo e ridurre gradualmente l'impostazione fino a raggiungere la lunghezza desiderata.



3. Accendere il dispositivo.



4. Passare delicatamente l'apparecchio sulla pelle, nel senso opposto alla crescita dei capelli. Assicurarsi che la parte piatta del pettine regola altezza sia sempre a contatto con lo scalpo per ottenere un taglio ottimale.



5. Non premere l'apparecchio troppo forte contro il cuoio capelluto o la pelle, poiché potrebbero accidentalmente essere modificate in tal modo le impostazioni e ciò potrebbe causare una rifinitura irregolare.



Utilizzare il rifinitore senza il pettine regola altezza per rifinire i capelli vicino alla pelle (0,5 mm) o per definire i contorni della nuca e le basette. Prestare attenzione quando si effettua il taglio senza pettine regola altezza, perché il blocco lame rimuove tutti i capelli che tocca.



6. I capelli possono raccogliersi nel vano di raccolta peli e nel pettine regola altezza, da pulire tra una fase e l'altra. Al termine, spegnere e pulire l'apparecchio. Si consiglia di pulire il dispositivo dopo ogni utilizzo.