Lo spazzolino Philips Sonicare non si accende più? Se non vi sono vibrazioni quando si preme il pulsante di accensione, le possibili cause e soluzioni riportate di seguito possono aiutare a risolvere il problema autonomamente.

Assicurarsi inoltre di collegare lo spazzolino a una presa elettrica funzionante per caricarlo. I tempi di ricarica possono variare in base al modello di spazzolino. Per ulteriori dettagli sulla ricarica, consultare il manuale dell'utente.

Posizionare il manico dello spazzolino sul caricatore. L'indicatore di stato della batteria lampeggia o si sente un segnale acustico? Se sì, lo spazzolino deve essere ricaricato. Per la ricarica, accertarsi di utilizzare il caricatore originale fornito con lo spazzolino Philips Sonicare. I componenti per la ricarica non sono intercambiabili. Se si dispone di un manico DiamondClean, vedere la tabella riportata di seguito per assicurarsi di utilizzare un caricatore compatibile.

Per gli spazzolini smart, controllare gli aggiornamenti del firmware

Gli spazzolini smart ricevono gli aggiornamenti software quando vengono connessi all'app. Ciò avviene tramite gli aggiornamenti del firmware. Alcuni di questi aggiornamenti migliorano la capacità di ricarica.



Per verificare se sul manico dello spazzolino è installata la versione più recente del firmware, procedere come segue:



Aggiornare (o scaricare) l'ultima versione dell'app Philips Sonicare da App Store o Google Play.

Aprire l'app Philips Sonicare

Toccare l'icona del menu nell'angolo in alto a sinistra

Andare a [I miei prodotti] (My Products)

Selezionare lo spazzolino

Selezionare [Aggiornamento manico] (Handle update) per vedere se sono disponibili aggiornamenti

Se sì, aggiornare il firmware del manico seguendo le istruzioni dell'app Philips Sonicare.



Se dopo aver provato tutti i suggerimenti per la risoluzione dei problemi riportati sopra, lo spazzolino ancora non si accende, contattare Philips per ulteriore assistenza.