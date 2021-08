Con Airfryer è possibile utilizzare qualsiasi tipo di olio da griglia, cottura a forno, arrosto o frittura. È possibile inoltre utilizzare grasso animale.

Nota: Non utilizzare olio spremuto a freddo, dal momento che può bruciare ad alte temperature.

Se si desidera aggiungere olio agli alimenti è necessario aggiungerlo agli ingredienti prima di iniziare la frittura, in quanto non è possibile inserirlo direttamente nell'apparecchio.

Per aggiungere olio alle patate preparate in casa (come le patatine fritte), attenersi alle seguenti indicazioni:

Pelare le patate e tagliarle nella forma preferita. Immergere le patate in un recipiente pieno d'acqua per almeno 30 minuti, toglierle e asciugarle con della carta da cucina. Versare mezzo cucchiaio di olio in un recipiente. Posizionare le patate nel recipiente e mescolarle finché non sono ricoperte d'olio. Utilizzando un utensile da cucina o le mani, posizionare le patate nel cestello dell'apparecchio.

Per aggiungere l'olio ad alimenti di dimensioni maggiori (come cosce di pollo o carne):

Asciugare l'esterno degli alimenti con carta da cucina, se necessario. Spennellarli leggermente con l'olio nella parte esterna oppure utilizzare un olio spray. Eseguire questa operazione una sola volta. L'olio in eccesso cadrà nel recipiente durante il processo di cottura con aria calda.

Per aggiungere l'olio ad alimenti impanati fatti in casa:

Mescolare un po' d'olio alla panatura prima di utilizzarla o spennellare o spruzzare l'olio sulla panatura quando il piatto è pronto per essere cotto.

Consiglio: Anziché spennellare con l'olio la carne o il pollame, è anche possibile marinarli.

Nota: L'aggiunta di olio è necessaria solo quando si preparano piatti fatti in casa con ingredienti freschi che non sono stati pretrattati, ad esempio patate appena pelate o pollo. L'aggiunta di olio crea uno strato croccante sugli alimenti non trattati, rendendoli più gustosi.