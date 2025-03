Dichiarazione di garanzia per i monitor Philips con certificazione TCO, generazione 10



Philips si impegna a offrire prodotti di alta qualità progettati per durare nel tempo. Nell'ambito di questo impegno, forniamo una garanzia completa per garantire la massima tranquillità ai nostri clienti.



Garanzia di fabbricazione del prodotto inclusa:



Tutte le linee di monitor Philips con certificazione TCO, generazione 10, includono una garanzia standard di 5 anni che copre difetti di materiali o di fabbricazione. Questa garanzia non copre i danni derivanti da uso improprio o incidenti.



Si applicano le esclusioni di garanzia descritte nella pagina di assistenza Philips (sezione "Informazioni sulla garanzia), senza distinzione tra clienti finali commerciali o non commerciali.



Aggiornamenti software per tutti i prodotti Philips con certificazione TCO, generazione 10:



Forniamo aggiornamenti di sicurezza, correttivi e funzionali gratuiti per il sistema operativo per almeno 5 anni dalla data successiva a quella in cui il prodotto è stato venduto da Philips o dalla data di ultima fabbricazione.



*La garanzia di 5 anni si applica esclusivamente ai monitor con certificazione TCO, generazione 10.

**La presente dichiarazione è valida solo per i paesi europei, ad esclusione di Russia, Bielorussia e/o altri paesi in cui le vendite non sono attive.