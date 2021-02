Monitor Philips e ForestNation



Vogliamo convincere i consumatori ad acquistare prodotti ecologici e incoraggiare tutti a partecipare al nostro impegno per rendere la tecnologia più sostenibile e fare scelte informate per ridurre le emissioni di carbonio, i rifiuti di plastica e il consumo energetico. Pertanto, ad ogni acquisto di uno dei nostri display green, i nostri clienti supportano automaticamente la crescita di foreste derivante dai monitor Philips, in quanto doniamo una parte dei profitti per la riforestazione.