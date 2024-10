I display OLED e QD OLED di Philips sono coperti da una garanzia di fabbrica di tre anni, che include la copertura in caso di effetto burn-in per OLED e QD OLED*. Per offrire un ulteriore livello di sicurezza, abbiamo incluso alcune linee guida di base per la cura di ciascun prodotto OLED e QD OLED, contenuto nei documenti "Cura speciale per OLED Monitors" (Cura speciale per monitor OLED) e "Special Care for QD OLED Monitors" (Cura speciale per monitor QD OLED), situati nella sezione Manuali e documentazione della pagina di assistenza Philips per il prodotto corrispondente.

* Soggetto alle condizioni di garanzia di Philips. La copertura per il burn-in di monitor OLED e QD OLED è applicabile solo se vengono osservati i principi descritti nei documenti "Cura speciale per OLED Monitors" (Cura speciale per monitor OLED) e "Special Care for QD OLED Monitors" (Cura speciale per monitor QD OLED), che sono specifici per ogni modello. Valido solo nell'area UE