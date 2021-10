Come organizzare gli allenamenti all'aperto 

Vuoi migliorare la tua resistenza? Allora gli esercizi cardio sono l'allenamento giusto per te. Contrariamente all'allenamento a circuito, che comporta brevi raffiche ad alta intensità, l'allenamento cardio si concentra su movimenti ripetitivi a intensità moderata per un periodo più lungo1. La camminata e la bicicletta, la danza e il canottaggio sono tutti considerati allenamenti cardio. Fare jogging è probabilmente il tipo di esercizio cardio più noto. Correre può fare molto per la salute: migliora l'umore, la capacità di concentrarsi e anche la salute cardiovascolare. È un ottimo modo per bruciare le calorie ed è quindi ideale per chi desidera perdere peso.

Vuoi sentire l'adrenalina del runner? Ottimo, ma sappi che correre e sviluppare la resistenza non è certo facile. Inizia in modo responsabile e abituati innanzitutto a camminare velocemente. Dopo un po' di tempo, potrai iniziare con un programma di running per principianti. Questi programmi, che puoi trovare su Internet, alternano la corsa e la camminata. Gradualmente incrementerai il tempo dedicato alla corsa e in men che non si dica correrai per 30 minuti senza interruzioni! Troppo faticoso? Non preoccuparti, puoi ripetere più volte il programma di una settimana. Ricorda, l'obiettivo non è la velocità, ma ottenere un corpo più forte in modo sano.

Per evitare lesioni, non dimenticare di fare stretching prima e dopo l'allenamento. Un po' di dolore muscolare è normale, ma se una parte del corpo inizia a far male, consulta un fisioterapista.