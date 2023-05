Non c'è niente di più bello che tornare a casa dopo una lunga giornata e trovare pavimenti impeccabili. Purtroppo non sempre è possibile trovare il tempo per mantenere la casa pulita come vorresti, ma grazie alle capacità di pulizia del robot Philips HomeRun puoi ottenere risultati eccellenti con il minimo sforzo. Il robot aspira e lava i pavimenti duri in una sola passata, rimuovendo più polveri sottili rispetto alla sola aspirazione. Potrai goderti la libertà di girare in casa a piedi nudi con la sicurezza di camminare sul pulito. Per mantenere la casa davvero igienizzata, il panno lavapavimenti del robot è realizzato in fibre ultrasottili che rimuovo efficacemente i batteri introdotti da oggetti come scarpe sporche e peli di animali domestici​