Cos'è un Flat White?



Puoi pensare a questa ultima bevanda al latte e caffè come un mini latte macchiato. Un flat white è semplicemente un espresso con latte microschiumato e senza schiuma. La micro schiuma è meno consistente di latte schiumato e contiene bollicine più piccole.



Per fare la microschiuma, tieni la lancia a vapore nella parte alta del bricco per far entrare aria nel latte. Quindi, immergi la lancia più in profondità per creare un effetto schiumoso. Questo metodo consente al latte di scorrere nell'espresso, al contrario della schiuma di un latte che è più densa e di consistenza meno liquida.