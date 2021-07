Un tappeto pulito e soffice rende qualsiasi casa accogliente. Spesso, però, le macchie tendono ad apparire proprio nelle zone della casa dove ci sentiamo maggiormente a nostro agio. Parliamoci chiaro, è quasi impossibile evitare polvere, macchie e sporcizia dopo un takeaway o una serata cinema a casa (e rimuovere questo tipo di sporco da moquette e tappeti è più difficile che da piastrelle e laminati).



Una volta che sappiamo come farlo, pulire i tappeti e la moquette sarà facile come bere un bicchier d’acqua. Questa guida facile ti spiega come lavare i tappeti in casa, perciò continua a leggere per scoprire come passare l’aspirapolvere sul tappeto e come pulire il tappeto e la moquette utilizzando metodi fai-da-te facili e veloci.