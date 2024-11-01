Termini di ricerca

Sistemi per il monitoraggio continuo del paziente  


Informazioni affidabili, esposte in modo chiaro

Sistemi per il monitoraggio continuo del paziente

La gamma di sistemi per il monitoraggio continuo Philips, che include i monitor paziente* IntelliVue, Efficia e Goldway, consente di trattare un'ampia popolazione di pazienti, dallo screening di base e il triage a una sorveglianza più complessa in terapia intensiva. Potrete quindi scegliere il livello di tecnologia di monitoraggio continuo più adeguato in base a contesto di cura, condizioni del paziente, competenze del personale infermieristico e budget a disposizione. Con i modelli portatili e compatti, così come con quelli ad alta specializzazione, la nostra gamma di monitor offre aspetto e funzionalità comuni che consentono allo staff clinico di spaziare su diversi livelli di criticità con una formazione minima. Grazie ai nostri avanzati sistemi informatici clinici e per il monitoraggio fisiologico, vi aiutiamo a sviluppare a livello ospedaliero funzionalità flessibili per la mobilità degli operatori sanitari, la condivisione dei dati, il supporto decisionale clinico e la gestione degli allarmi.

Scopri di più sui nostri sistemi per il monitoraggio continuo del paziente

Richiedi informazioni commerciali
Iscriviti alla newsletter

Richiedi ulteriori informazioni sui sistemi Philips di monitoraggio continuo del paziente

*

Contattaci per informazioni

* Questo campo è obbligatorio

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Specificando il motivo del contatto potremo fornirvi un servizio migliore.

We work with partners and distributors who may contact you about this Philips product on our behalf.

*
*

Che cosa significa?

Final CEE consent

Misurazioni non invasive dell'emoglobina. Monitoraggio continuo.

 

I monitor Philips con tecnologia Masimo rainbow SET™ offrono parametri aggiuntivi rispetto alla sola SpO2 consentendo misurazioni accurate e mirate. Progettati per essere utilizzati in tutti gli ambienti di cura, questi monitor consentono di eseguire misurazioni del sangue in modo pressoché continuo per favorire decisioni maggiormente ponderate.

Scopri i vantaggi in termini clinici e di flusso di lavoro

*I dispositivi Philips con la tecnologia di misurazione Masimo rainbow SET non sono destinati a sostituire gli esami del sangue tradizionali di laboratorio. Potrebbero non essere disponibili in tutte le sedi e con tutti i monitor. 

Contattaci per informazioni

* Questo campo è obbligatorio

*

Dettagli del contatto

*
*
*

Dettagli della Compagnia

*
*
*

Che cosa significa?

Opzioni di montaggio e prodotti di consumo

*La disponibilità dei monitor paziente varia a seconda del Paese.

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Philips S.p.A. (società a socio unico), Viale Sarca 235, 20126 Milano– P. IVA 00856750153, 2004 - 2026

Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.

Ho capito

You are about to visit a Philips global content page

Continue

La visualizzazione ottimale del nostro sito richiede la versione più recente di Microsoft Edge, Google Chrome o Firefox.