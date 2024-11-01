La gamma di sistemi per il monitoraggio continuo Philips, che include i monitor paziente* IntelliVue, Efficia e Goldway, consente di trattare un'ampia popolazione di pazienti, dallo screening di base e il triage a una sorveglianza più complessa in terapia intensiva. Potrete quindi scegliere il livello di tecnologia di monitoraggio continuo più adeguato in base a contesto di cura, condizioni del paziente, competenze del personale infermieristico e budget a disposizione. Con i modelli portatili e compatti, così come con quelli ad alta specializzazione, la nostra gamma di monitor offre aspetto e funzionalità comuni che consentono allo staff clinico di spaziare su diversi livelli di criticità con una formazione minima. Grazie ai nostri avanzati sistemi informatici clinici e per il monitoraggio fisiologico, vi aiutiamo a sviluppare a livello ospedaliero funzionalità flessibili per la mobilità degli operatori sanitari, la condivisione dei dati, il supporto decisionale clinico e la gestione degli allarmi.
*La disponibilità dei monitor paziente varia a seconda del Paese.
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