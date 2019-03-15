Monitor paziente IntelliVue MX100

MX100 offre un modo flessibile e affidabile di effettuare il monitoraggio dei pazienti in movimento e al posto letto con un unico monitor standalone portatile. È piccolo e leggero, ma offre un'ampia gamma scalabile di misurazioni cliniche. Questo dispositivo robusto, alimentato a batteria, è dotato di un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, per una maggiore facilità di utilizzo.
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Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Utile anche nel trasporto fuori dall'ospedale
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Utile anche nel trasporto fuori dall'ospedale
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Facilità di utilizzo
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Robusto e pronto all'uso
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Protezione dell'investimento
Protezione dell'investimento
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
Protezione dell'investimento
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
Protezione dell'investimento
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
Utile anche nel trasporto fuori dall'ospedale
Facilità di utilizzo
Robusto e pronto all'uso
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Utile anche nel trasporto fuori dall'ospedale
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Utile anche nel trasporto fuori dall'ospedale
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Progettato per consentire il miglioramento dei flussi di lavoro, coprendo il trasporto sia intraospedaliero sia extraospedaliero⁶,⁷ dei pazienti, MX100 ha superato rigorosi test di conformità a norme internazionali specifiche per il trasporto extraospedaliero dei pazienti⁸, inclusi i test per la valutazione del grado IP con gli accessori collegati. Questo significa un più agevole utilizzo nel trasporto inter-ospedaliero via terra e nelle applicazioni per i servizi di emergenza.
Facilità di utilizzo
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Facilità di utilizzo
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Un display touchscreen da 15,5 cm (6,1") con funzionamento intuitivo, simile a uno smartphone, rende IntelliVue MX100 un dispositivo di facile apprendimento e utilizzo: basta scorrere con il dito la serie di schermi appositamente concepiti per diverse situazioni cliniche; ogni schermo può essere personalizzato per visualizzare le informazioni necessarie.
Robusto e pronto all'uso
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Robusto e pronto all'uso
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
MX100 presenta un design strutturale robusto, un involucro resistente e un display per uso medico dotato di vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass². Grazie alla maniglia solida ed ergonomica, che garantisce anche la protezione di display e connettori di misurazione, MX100 è facile da trasportare. Ogni aspetto del design è stato concepito con l'obiettivo di ridurre i tempi di inattività della strumentazione e i costi di riparazione associati.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Supporto di protocolli di pulizia per il controllo delle infezioni
Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
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Tutta la strumentazione destinata al contatto con i pazienti deve soddisfare le più stringenti norme per il controllo delle infezioni dell'ospedale. È per questo motivo che l'intera superficie di MX100 è realizzata con materiali innovativi resistenti agli agenti chimici, come ad esempio il vetro antimicrobico Corning® Gorilla® Glass del display, per la pulizia dei quali è possibile usare disinfettanti aggressivi³ senza provocare danni al monitor.
Protezione dell'investimento
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La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
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La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
Protezione dell'investimento
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
La presenza di un'interfaccia di monitoraggio IntelliVue comune nei diversi reparti e a ogni livello di assistenza riduce le esigenze di formazione del personale. MX100 è compatibile con i moduli di estensione IntelliVue, Patient Information Center, l'infrastruttura di rete clinica e altri componenti di monitoraggio⁴ per inserirsi con facilità all'interno della soluzione di monitoraggio già in uso.
1. Rivolgersi all'organizzazione locale di Philips per informazioni sull'utilizzo di una rete wireless esistente (802.11) o della rete Smart Hopping IntelliVue.
2. Corning e Gorilla sono marchi registrati di Corning Incorporated. Il vetro antimicrobico Corning Gorilla Glass non protegge gli utilizzatori né offre vantaggi diretti o indiretti per la salute.
3. Per un elenco completo dei disinfettanti consigliati, fare riferimento alle Istruzioni d'uso di IntelliVue MX100.
4. Oltre 6 anni di compatibilità retroattiva con l'hardware Patient Information Center (potrebbe essere richiesto un aggiornamento software).
5. ECG/Resp, FAST-SpO₂, NBP ogni 15 minuti, luminosità impostata sul valore ottimale.
Non disponibile negli Stati Uniti e nei Paesi soggetti all'autorizzazione all’immissione sul mercato da parte della FDA.
La disponibilità varia a seconda dei Paesi.
MX100 può essere utilizzato durante il trasporto via terra, ad esempio in autoambulanza. Non è invece indicato per l'uso in aeroplano o in elicottero. Consultare le Istruzioni d'uso e la Scheda Tecnica per informazioni sui test e la conformità ai requisiti dettati dalle norme internazionali in materia di trasporto.
La disponibilità di prodotti e/o funzionalità varia a seconda dei Paesi. Per informazioni sulla disponibilità del portafoglio completo di prodotti, contattare l'organizzazione locale di Philips.
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Note:
I contenuti presenti nella pagina che segue contengono informazioni rivolte esclusivamente agli OPERATORI SANITARI, in quanto si riferiscono a prodotti rientranti nella categoria dei dispositivi medici che richiedono l’impiego o l’intervento da parte di professionisti del settore medico-sanitario.