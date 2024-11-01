Rete IntelliVue Clinical Network 802.11

Lo staff clinico può affidarsi ai monitor paziente Philips IntelliVue per ottenere i dati necessari in qualsiasi momento. E voi potete affidarvi al nostro supporto per avere la certezza che i dati paziente vengano trasmessi come stabilito.
Facendo clic sul collegamento, lascerai il sito Web ufficiale di Royal Philips ("Philips"). Eventuali collegamenti a siti Web di terzi che possono apparire su questo sito sono forniti solo per comodità dell'utente e non rappresentano in alcun modo alcuna affiliazione o approvazione delle informazioni fornite su tali siti Web collegati. Philips non rilascia dichiarazioni o garanzie di alcun tipo in merito a siti Web di terzi o alle informazioni in essi contenute.
Possibilità di sfruttare l'infrastruttura di rete esistente
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Philips vanta una grande esperienza nella progettazione e nell'implementazione di reti cliniche in grado di inviare rapidamente dati paziente a più destinazioni, sfruttando l'infrastruttura e le strategie di rete esistenti
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Scelta delle soluzioni di networking
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Philips mette a disposizione numerose opzioni e configurazioni di rete per le soluzioni di monitoraggio paziente IntelliVue, tutte appositamente progettate per allinearsi alle strategie di networking già adottate all'interno dell'ospedale.
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Per soddisfare le esigenze del singolo reparto
Adattabile alle esigenze del singolo reparto o dell'intera struttura ospedaliera
I sistemi di monitoraggio paziente IntelliVue possono essere implementati all'interno della rete aziendale ospedaliera esistente con l'impiego di reti VLAN, avvalendosi delle migliori pratiche di comunicazione su reti informatiche.
Adattabile alle esigenze del singolo reparto o dell'intera struttura ospedaliera
I sistemi di monitoraggio paziente IntelliVue possono essere implementati all'interno della rete aziendale ospedaliera esistente con l'impiego di reti VLAN, avvalendosi delle migliori pratiche di comunicazione su reti informatiche.
Adattabile alle esigenze del singolo reparto o dell'intera struttura ospedaliera
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Possibilità di sfruttare l'infrastruttura di rete esistente
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Scelta delle soluzioni di networking
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