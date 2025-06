Nuovi flussi di lavoro per la mobilità

L'utilizzo congiunto di PIC iX e dell'applicazione mobile Philips Care Assist apre le porte a nuovi flussi di lavoro. L'applicazione, integrata nel flusso di lavoro per i tracciati delle forme d’onda, consente al medico di riesaminare allarmi e precedenti forme d'onda, misurare e annotare i tracciati ed esportarli nella cartella elettronica dal letto del paziente. Gli operatori sanitari - data la natura stessa della loro attività - sono sempre in movimento, e tramite Care Assist possono eseguire operazioni di ammissione, dimissione e trasferimento e persino assegnare strumentazione al letto del paziente in PIC iX. Nei reparti di degenza ciò significa non doversi recare presso la centrale quando un paziente viene ricoverato in reparto: basta effettuare l'ammissione direttamente al posto letto con Care Assist. Analogamente, per la telemetria, non è necessario contattare i colleghi presso la centrale di monitoraggio per assegnare i dispositivi di telemetria al letto in PIC iX: si può utilizzare Care Assist.