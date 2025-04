Monitor paziente IntelliVue X3

Progettato per migliorare l'efficienza

IntelliVue X3 contribuisce a semplificare il flusso di lavoro e promuovere l'efficienza riducendo il numero di passaggi per la preparazione dei pazienti per il trasporto. Collegato a un monitor al posto letto IntelliVue, funziona come modulo multiparametrico; una volta scollegato dal monitor host, X3 si trasforma in un solido monitor per il trasporto, senza la necessità di sostituire i cavi paziente prima o dopo il trasporto.